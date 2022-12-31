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    因烏俄戰爭受制裁 俄羅斯寡頭損失共2.9兆財產

    俄富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）因制裁財產縮水超過一半。（美聯社）

    俄富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）因制裁財產縮水超過一半。（美聯社）

    2022/12/31 08:47

    〔即時新聞／綜合報導〕西方國家因烏俄戰爭對俄羅斯實施各種不同形式的制裁。最受衝擊的莫過於俄國的寡頭富豪。據統計，俄寡頭在今年因制裁損失的財產達到約950億美元（約新台幣2.9兆）。

    《衛報》報導，俄國寡頭總共損失了950億美元資產，若從俄羅斯對烏克蘭發動入侵算起，等於每天喪失3.3億美元。當中受害最深的，為俄富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），財產縮水57％來到78億美元。

    阿布拉莫維奇主要是受到英國制裁導致。英政府指控他「與普廷政權和那些滿手血腥的巨富商人們關係密切」。這也使得阿布拉莫維奇被迫出售他擁有的英超切爾西俱樂部，且無法從中獲取收益。

    俄能源公司Novatek大股東提姆琴科（Gennady Timchenko）是普廷密友之一，他的財產也大幅縮水48％，來到118億美元；普廷另一富豪好友克里莫夫（Suleiman Kerimov）損失41％資產，剩下90億美元。

    英國政府在這一系列的制裁中，凍結了1271名俄國相關人士資產，金額高184億美元。遠高過英國對其他地區制裁所凍結的約60億美元。

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