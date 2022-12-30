菲律賓和中國將建直接溝通管道 防南海誤判事件

菲律賓總統小馬可仕下週將訪問中國，屆時兩國外長將簽署協議，建立兩國外交部各層級的直接溝通管道，避免在南海發生誤會或誤判事件。（路透資料照）

2022/12/30 00:56

〔中央社〕菲律賓外交部今天表示，總統小馬可仕下週訪問中國期間，菲中外長將簽署協議，建立兩國外交部各層級的直接溝通管道，避免在南海發生誤會或誤判事件。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定明年1月3日到5日赴中進行國是訪問。這將是小馬可仕6月底就職以來，首度對非東南亞國家協會（ASEAN）國家展開國是訪問。

請繼續往下閱讀...

GMA新聞網報導，菲國外交部助理部長殷比瑞（Nathaniel Imperial）今天說：「為避免在西菲律賓海出現誤判和誤會，雙方同意簽署協議，建立兩國外交部各層級直接溝通。」

他表示，菲中兩國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）和王毅預定於小馬可仕訪中期間簽署這項協議。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

殷比瑞說，小馬可仕希望南海局勢和平穩定，並將「在與中國領導人會晤時，持續維護我國主權和主權權利」。

他表示，小馬可仕可能與中國國家主席習近平討論南海油氣開發合作協商議題。

菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今年6月卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。馬納羅9月透露，菲方堅持依據憲法，開發資源6成應屬菲國所有，但北京要求獲得至少49%資源，是協商破裂主因。

針對彭博（Bloomberg）20日報導，北京在南沙群島4個島礁進行填海活動，菲國媒體今天詢問，小馬可仕是否將向習近平提出這個問題。

對此，殷比瑞說，小馬可仕與習近平和其他中國領導人會晤時，「將討論我們雙邊關係的方方面面，涵蓋積極面和我們關係的敏感面，包括西菲律賓海議題及中國在該地區的活動」。

中國外交部發言人毛寧21日表示，中國進行填海活動的報導「純屬無中生有」。中國和東協國家在「南海各方行為宣言」中達成共識，不對南沙無人島礁採取行動，「中方始終予以嚴格恪守」。

菲律賓曾多次與中國民兵船、海警隊等在南海發生對峙或衝突。菲方11月下旬指中國海警自菲律賓海軍手中奪走中國發射的火箭殘骸，但北京否認強奪，稱「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方」。

另外，針對菲方指多艘中國船隻今年初以來集結在南海鱟藤礁（Iroquois Reef）和仙賓礁（Sabina Shoal），菲國國防部12月中旬表示，「侵犯我們的主權、主權權利和管轄權，破壞地區和平穩定的活動是不可接受的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法