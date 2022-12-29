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    以色列國防部長語出驚人：可能「2到3年內」攻擊伊朗

    以色列國防部長甘茨28日出席國會會議。（路透）

    以色列國防部長甘茨28日出席國會會議。（路透）

    2022/12/29 18:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕即將卸任的以色列國防部長甘茨（Benny Gantz），28日向空軍學校畢業生發表談話時，語出驚人表示，以色列可能在「2到3年內」攻擊伊朗。

    甘茲28日在空軍學校畢業典禮上，向未來的空軍飛官發表演說，表示「在2到3年內，你們或許會往東飛越，參與一場攻擊伊朗核設施的攻擊」。他說，以色列近年已經為攻擊伊朗，提高作戰準備。

    國際推動談判恢復2015年美國、英國、德國、法國、俄羅斯、中國、歐盟和伊朗簽署的「聯合全面行動方案（JCPOA，簡稱伊朗核協議）陷入僵局之際，伊朗已提高濃縮鈾活動，專家指伊朗可能短期內就可提高濃縮鈾純度，但是打造可攜帶的彈頭還要數年。

    以色列軍方情報單位本月所做評估也呼應這項看法。《今日以色列報（Israel Hayom）》25日報導，軍方情報單位對2023年的情勢預測指出，伊朗在核武領域將持續目前緩慢推進的道路，伊朗只有被施加極端制裁才會改變政策，到那時有可能決定將加速濃縮鈾到軍用等級」。

    此外，以色列也越來越擔心，俄羅斯發動烏俄戰爭後愈加依賴伊朗軍事資源，可能促使德黑蘭政府要求俄國協助發展核武回報。

    前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回鍋後籌組被視為以色列史上政治色彩「最右」的的新政府，29日預料將獲得國會通過，國防部長一職將由前南方司令部司令加蘭（Yoav Galant）出任。

    長年來，以色列向來不隱藏若該國認定國際大國與德黑蘭政府的外交進了「死胡同」，該國將攻擊伊朗這個宿敵的意圖。不過，一些專家懷疑，以色列軍事能力是否能對伊朗距離遠、位置分散且受到良好防衛的目標，造成持久的損害。

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