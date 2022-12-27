英國小鎮平安夜前收到「神秘信封」 拆開裝3800元超開心

英國小鎮克利夫頓部分居民23日打開信箱時，突然發現有1封信件，上面寫著「隨機行善」，打開一看裡面裝有100英鎊現金。（圖擷取自「@timesofbristol」推特）

2022/12/27 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕施比受更有福！英國有個小鎮部分居民在平安夜前夕紛紛收到一封神秘信封，打開一看裡面竟裝有100英鎊現金鈔票（約新台幣3800元），讓收到這份意外之禮的女子甚為感動，她大讚「很高興知道世界上仍有這樣的善心人士，相當暖心」，消息曝光後引起外界熱議。

綜合外媒報導，小鎮克利夫頓（Clifton）數名居民23日打開信箱時，突然發現有一封信件，上面寫著「隨機行善」（random act of kindness），打開一看裡面除了裝有100英鎊的現金鈔票，沒有任何其他紙條或說明。

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其中1名收到信封的母親琳恩（Sarah Lynne）告知當地媒體，這個信封是先被她的兒子發現後，他拿信跑向自己高喊「這是聖誕老公公送的！」

琳恩感動地說，「無論這是誰做的善行，他是個匿名英雄且有顆最善良的心，世界發生這麼多事情，卻知道世界上還是有這麼好的人存在，真的讓我感到很暖心。」琳恩預計將這筆資金部分用在兒子身上，剩下的的錢用來支付煤氣、電力帳單和買食物捐贈食物銀行。

當地一對夫妻丹尼斯（Peter Dennis）和太太琳賽（Lindsay）也收到了信封，丹尼斯提及，當太太琳賽發現信封之前，曾透過監視器看到屋外停靠1輛車，接著有1名女子下車投遞信封，但就在琳賽還沒走到門口前，那名女子早已驅車離開。

據悉，克利夫頓居民在過去3年之間有不少家庭收到這份驚喜耶誕禮物，至今尚不清楚這名贈送現金的神秘人士身分或贈禮篩選對象的條件。

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「太棒了！」、「真是太好了，尤其當人們在緊急時刻能收到這份禮物」、「願做這件善行的人也有一個美好的聖誕節！」、「無論是誰做的，謝謝你，上帝會繼續保佑你」。

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