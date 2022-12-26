「阿聯酋航空」超狂耶誕！ 馴鹿不拉雪橇改拉「它」翱翔天際

阿聯酋航空今年的耶誕影片引起千萬人瀏覽。（圖擷取自@Original audio IG，本報合成）

2022/12/26 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國「阿聯酋航空」（Emirates Airlines）在今年耶誕節，邀請知名藝術家製作1支非常特別的祝賀影片，只見多年來負責協助耶誕老人運送禮物的馴鹿們，竟然不拉雪橇改拉空中巴士！

綜合外媒報導，近期有1支有關耶誕節的影片，在各大社群媒體上瘋傳，影片內容為8隻穿戴耶誕風格服飾的馴鹿，在一處機場的飛機跑道上，同心協力拉著一架戴著耶誕帽的A380空中巴士，並從緩緩的小跑到瞬間加快速度，接著拉著巨無霸的空中巴士一起飛向天空。

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這支影片是阿聯酋航空為了今年耶誕節，而邀請IG知名動畫視覺藝術家艾迪亞斯帝（Mostafa Eldiasty），以阿聯酋航空總部的杜拜機場為背景，設計出來這支趣味且話題性十足的動畫影片。該航空公司甚至在官方IG幽默表示，「克勞斯機長，請求起飛許可。阿聯酋航空祝大家耶誕快樂」。

影片曝光後，已有超過2420多萬人次瀏覽、108.2萬人按讚，不少網友驚豔這略帶夢幻又好笑的影片，紛紛留言「畫面好可愛」、「製作影片的人都應該加薪」、「只有阿聯酋航空耶誕節能這樣玩」、「從現在開始，它成為我最喜歡的耶誕影片」。

8隻馴鹿協力拉著A380空中巴士，一起飛向天際。（圖擷取自@Original audio IG，本報合成）

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