為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「阿聯酋航空」超狂耶誕！ 馴鹿不拉雪橇改拉「它」翱翔天際

    阿聯酋航空今年的耶誕影片引起千萬人瀏覽。（圖擷取自@Original audio IG，本報合成）

    阿聯酋航空今年的耶誕影片引起千萬人瀏覽。（圖擷取自@Original audio IG，本報合成）

    2022/12/26 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國「阿聯酋航空」（Emirates Airlines）在今年耶誕節，邀請知名藝術家製作1支非常特別的祝賀影片，只見多年來負責協助耶誕老人運送禮物的馴鹿們，竟然不拉雪橇改拉空中巴士！

    綜合外媒報導，近期有1支有關耶誕節的影片，在各大社群媒體上瘋傳，影片內容為8隻穿戴耶誕風格服飾的馴鹿，在一處機場的飛機跑道上，同心協力拉著一架戴著耶誕帽的A380空中巴士，並從緩緩的小跑到瞬間加快速度，接著拉著巨無霸的空中巴士一起飛向天空。

    這支影片是阿聯酋航空為了今年耶誕節，而邀請IG知名動畫視覺藝術家艾迪亞斯帝（Mostafa Eldiasty），以阿聯酋航空總部的杜拜機場為背景，設計出來這支趣味且話題性十足的動畫影片。該航空公司甚至在官方IG幽默表示，「克勞斯機長，請求起飛許可。阿聯酋航空祝大家耶誕快樂」。

    影片曝光後，已有超過2420多萬人次瀏覽、108.2萬人按讚，不少網友驚豔這略帶夢幻又好笑的影片，紛紛留言「畫面好可愛」、「製作影片的人都應該加薪」、「只有阿聯酋航空耶誕節能這樣玩」、「從現在開始，它成為我最喜歡的耶誕影片」。

    8隻馴鹿協力拉著A380空中巴士，一起飛向天際。（圖擷取自@Original audio IG，本報合成）

    8隻馴鹿協力拉著A380空中巴士，一起飛向天際。（圖擷取自@Original audio IG，本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    耶誕禮送什麼好？ 國外網站統計：「這個」男女都愛爆
    2022/12/26 14:47

    耶誕禮送什麼好？ 國外網站統計：「這個」男女都愛爆
    今年不走「靈車」風格 萌樣警察熊、刑事兔報佳音
    2022/12/25 14:08

    今年不走「靈車」風格 萌樣警察熊、刑事兔報佳音

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    祕魯警方打扮成耶誕爆乳正妹 巨鎚破門逮捕毒販
    2022/12/25 14:00

    祕魯警方打扮成耶誕爆乳正妹 巨鎚破門逮捕毒販
    耶誕快樂！美國飛行員在空中畫出耶誕樹
    2022/12/25 11:07

    耶誕快樂！美國飛行員在空中畫出耶誕樹
    耶誕老人被暴雪影響不送禮物？ 軍方趣回：他住北極已經習慣了
    2022/12/25 09:33

    耶誕老人被暴雪影響不送禮物？ 軍方趣回：他住北極已經習慣了
    耶誕聚會爆女友出軌證據 竟扯出「更狗血」的家庭八卦
    2022/12/24 17:49

    耶誕聚會爆女友出軌證據 竟扯出「更狗血」的家庭八卦
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播