今年不走「靈車」風格 萌樣警察熊、刑事兔報佳音

今年走的是萌版警察耶誕風。（圖由警方提供）

2022/12/25 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局應景耶誕節布置，去年被網友KUSO走「靈車」風格，紛紛敲碗今年布置主題，最近該分局一在臉書公布超萌擺飾風格，網友紛紛大讚超有誠意，並開玩笑表示想把擺飾通通帶回家，濃厚又獨有的萌版警察耶誕風，成為最新踩點打卡景點，更吸引民眾駐足拍照。

12月份感恩的季節裡，街道上、商場內可以看見各種以耶誕樹、耶誕老人、禮物等為主題打造的應景布置，第四分局順應節慶，去年利用分局一樓大廳民眾洽公區設置3米高耶誕樹，一旁還有同仁以資源回收拼湊做成的警車，上頭則坐著耶誕老公公，未料濃濃「紙紮」味，卻被網友KUSO為「靈車」風格，紛紛敲碗今年布置主題。

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而今年的擺飾也出爐，為了讓辛苦執勤員警同步感受耶誕節溫馨氣氛，該分局大搞創意，將犯罪預防宣導元素融入布置，除了一定要的耶誕樹及耶誕老公公外，在各式犯罪預防宣導標語陪襯下，擺上客製的警察熊和刑事兔加持，畫龍點睛毫無違和感，在燈光效果和裝置氛圍襯托下，滿滿儀式感，充滿濃厚又獨有的萌版警察耶誕風。

網友除紛紛大讚超有誠意的布置，並開玩笑表示想把擺飾通通帶回家，成為耶誕節最新踩點打卡景點，此外，也有轄內惠文國小學童至黎明派出所獻唱，一句句：「謝謝你，感謝有你，世界更美麗」既溫馨又療癒人心，瞬間融化在低溫中執勤員警的心，在告別2022年尾，給了最溫暖的結局。

第四分局表示，將因應節慶不定期推出具警察風格的裝置藝術，融合預防犯罪宣導題材，別出心裁，跳脫以往制式的宣導模式，更能讓民眾有記憶點一舉數得，並推出來打卡就送「反光條」宣導品，藉此提醒民眾夜間外出著亮色系衣物或配戴發光產品，避免交通事故發生，保護自身安全。

小朋友駐足拍照，萌度同樣破表。（圖由警方提供）

台中市第四分局去年的耶誕節布置，被網友KUSO走「靈車」風格。（圖由警方提供）

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