耶誕聚會爆女友出軌證據 竟扯出「更狗血」的家庭八卦

日前有名美國男子分享，自己在耶誕派對上公開報復劈腿的前女友，還意外扯出狗血的家庭八卦。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2022/12/24 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕血流成河的耶誕不快樂！西方一年一度的耶誕佳節將至，有不少外國人會趁著這段期間，與許久不見的親朋好友相聚在一起來歡慶這天。不過日前卻傳出，有名美國男子前往女友家過耶誕節時，在聚會上公開爆料女友出軌的證據，不料卻因此扯出女友家庭更加狗血的家庭八卦！

美國田納西州廣播電台「Nashville's Hot 106.7」節目主持人艾琳（Eryn），日前接到1個特別的call in電話，有名自稱湯姆（Tom）的男子表示，要跟艾琳以及其他聽眾分享自己即將帶著女友，前往1場「非常瘋狂」的耶誕派對。當艾琳詢問湯姆原因時，他則帶著愉悅的語調透露，1個月前他發現女友劈腿，因此決定在跟著女友一起回女方家過耶誕節時，上演精心策劃的報復計畫。

請繼續往下閱讀...

湯姆還提到自己特別的報復方式，「我買了1台全新的iPad要送她，當她的iPad一接上WiFi，手機桌面就會出現她與劈腿對象的簡訊截圖」，而艾琳在聽了他的種種敘述後，感到十分震驚，並為他被戴綠帽的事情表達遺憾，不過湯姆反而向艾琳表示，自己熱愛戲劇化場面出現，因此非常期待女友的家人們，到時候會如何對待劈腿的女友。

後來艾琳還有與湯姆保持聯絡，並邀請他事後再次到電台call in分享後續，而湯姆也沒有令艾琳失望，不但分享自己的報復計畫過程，除了讓劈腿女友當場吃癟，還加碼爆料女方家裡更精彩的故事，「我女友的媽媽看到簡訊截圖時，馬上指控是我偽造的，結果她老公一聽直接反嗆︰『妳自己也已背著我偷吃好幾年了，妳他X不覺得自己的女兒也會有樣學樣？』」。

湯姆表示當天場面混亂到不行，但他藉著帶女友笑到氣喘發作妹妹去醫院，而成功逃離狗血劇發生的現場，事後也再沒有和前女友聯絡過，自己則打算去迪士尼樂園慶祝真正的耶誕節。而艾琳也在經過湯姆的同意後，將這段「耶誕不快樂」的故事，分享到自己的IG、TikTok等社群帳號，結果吸引了超過百萬人觀看。

許多網友對於湯姆的遭遇表示同情，並紛紛留言道，「你是我的英雄湯姆！」、「我喜歡這血流成河的耶誕故事」、「這結局真的大快人心，真是有其母必有其女」、「好歹把全新的iPad拿回來啊」、「我希望他之後能找到更棒的人」、「當我以為被戴綠帽所以展開報復計畫已經夠戲劇化了，前女友家人居然能給我們更精彩的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法