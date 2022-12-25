耶誕老人被暴雪影響不送禮物？ 軍方趣回：他住北極已經習慣了

數十年來持續提供耶誕老人飛行位置的北美防空司令部表示，耶誕老人的行動並不會受到暴風雪影響，因為耶誕老人整年都住在北極，「他已經習慣這種酷寒天氣」。（美聯社）

2022/12/25 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期遭受暴風雪侵襲，打亂許多美國民眾的耶誕假期計畫，而數十年來持續提供孩子耶誕老人「飛行位置」的北美防空司令部（NORAD）表示，耶誕老人的行動並不會受到暴風雪影響，因為耶誕老人整年都住在北極，「他已經習慣這種酷寒天氣」。

綜合外媒報導，回報耶誕老人行蹤是北美航空司令部的節日傳統，這項傳統起源於1955年，當時「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）在一篇邀請小朋友致電耶誕老人的廣告中，將電話號碼誤植為當時的北美防空司令部號碼。

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此舉讓北美防空司令部在平安夜時電話響不停，北美防空司令部也因此將錯就錯，回報小朋友的來電並提供耶誕老人的「位置」，這項傳統也持續至今，今年北美防空司令部安排了1500名志工來接聽孩子們打來的電話。

由於今年耶誕假期遭受暴風雪侵襲，讓許多孩子擔心「耶誕老人會不會不來了」，北美防空司令部發言人懷斯曼（Ben Wiseman）則表示：「我們偶爾要應對極地氣旋，但耶誕老人整年都住在北極，他早已習慣這種天氣了。」強調暴風雪並不會阻止耶誕老人發送禮物。

懷斯曼指出，由於耶誕老人沒有向軍方「提交飛行計畫」，因此軍方無法確定他何時「起飛」。懷斯曼也說：「美國與加拿大的軍機在北美上空禮貌性護送耶誕老人，而耶誕老人放慢速度和美加軍方揮手致意。」

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