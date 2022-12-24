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    烏軍2天用掉美國155mm砲彈月產量 《華郵》揭軍援能力吃緊

    烏克蘭軍隊12月16日在頓內茨克巴赫穆特（Bakhmut）附近向一處俄國陣地開砲。（美聯社檔案照）

    烏克蘭軍隊12月16日在頓內茨克巴赫穆特（Bakhmut）附近向一處俄國陣地開砲。（美聯社檔案照）

    2022/12/24 20:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美歐國家在烏俄戰爭以來，對烏克蘭提供多輪軍事援助，但隨著戰爭久拖，美國和歐洲的武器庫存都面臨吃緊。《華盛頓郵報》23日報導披露，目前美國1個月生產的M777型榴彈砲使用的155公厘口徑砲彈約1萬4000發，而烏克蘭在戰況激烈期間2天砲彈用量就相當於這個數字。

    《華郵》報導指出，眼前還看不到烏俄戰爭結束之日，而這場戰爭已經暴露出美國為自己未來戰鬥所作戰略規劃的瑕疵，也揭露美國和北大西洋公約組織（NATO）國防產業的顯著缺口，許多關鍵武器和彈藥庫存瀕臨耗盡，而新的產量等待時間又長達數月，有些情況甚至要等待數年。

    報導引述美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）在一場訪問中的說法，儘管正在依計畫提高產量，美國國防產業目前每個月能生產的的155公釐口徑榴彈砲約1萬4000發。根據美國國防官員說法，烏克蘭部隊在戰事激烈時期2天就發射同樣數量的砲彈。

    另外，美國承諾援助烏克蘭8套「國家先進防空系統」（NASAMS），首批2套近日已送達烏克蘭，但是其他6套等待生產、交付，可能要花上2年時間。

    報導說，經過多年來美國國防官員將焦點從傳統戰爭轉向反恐怖主義、太空年代武器，烏俄戰爭呈現出，歐洲的壕溝戰並非只存在歷史書中。一場與中國的非核武戰爭、甚至是直接與俄羅斯開戰，都可能需要目前陷入短缺的這種軍備維持長期、穩定的供應能力。

    《紐約時報》日前的報導也指出這場戰爭中砲彈的高消耗量，一名北約高層官員說，今年夏天在頓巴斯地區，烏軍每天發射6000到7000枚砲彈，而俄軍發射量更達到4萬到5萬發；相較之下，美國每個月砲彈產量僅1萬5000發。智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）國防專家、前北約副秘書長葛蘭德（Camille Grand）說，「在烏克蘭的1天（消耗量）是阿富汗的1個月或更多」。阿富汗戰爭期間，北約部隊1天發射300枚，還不用擔心防空問題。

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