美國務卿布林肯重申支持烏克蘭 批俄未展現「想結束戰爭」意願

美國務卿布林肯表示，美國肯定澤倫斯基所提出的「和平提議」觀點，但目前問題在於俄羅斯總統普廷還沒有展現想解決衝突的意願。（法新社）

2022/12/23 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰迄今逾10個月，烏克蘭總統澤倫斯基當地時間21日赴美國國會演講，對此美國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國肯定澤倫斯基願意探索「和平提議」，但問題在於俄羅斯總統普廷沒有展現想解決衝突的意願，而在他改變政策方針之前，美國將持續協助烏克蘭抵禦俄軍。

綜合外媒報導，布林肯在22日記者會上透露，澤倫斯基赴美國國會發表演說提及「烏克蘭已準備好和平提議」，這個想法不僅獲得美國總統拜登支持，美方也認同他的主張，亦即外交、談判途徑是終止這場戰爭的唯一方式。

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布林肯說，澤倫斯基提出的這個想法是一個好的開始，但問題在於目前為止尚未看到普廷展現想追求公平且長久和平的興趣，「我們必須看到一些有意義的證據，來表明俄羅斯真的想坐下來談判。」他接著強調，因此在普廷改變政策方向之前，美國將持續支持烏克蘭，確保烏軍作戰與應對表現良好，唯有如此才可能加速讓普廷考慮結束戰爭。

普廷同日回應「我們致力於結束這場戰爭，而且我們會持續努力下去，且愈快愈好。」對此美國白宮發言人柯比（John Kirby）痛斥「普廷在地面、空中所做的一切，在在顯示他想繼續對烏國人民施加暴力並使這場戰爭衝突升級。」

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