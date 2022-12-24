他曝女友把布洛芬塞茶葉包郵寄 網稱「機智卻很諷刺」

1名網友近日分享，收到女友藏在茶葉包裡底層的「布洛芬」包裹，他將此景錄製影片上傳，引起許多網友討論。（圖擷取自「拇指視頻」微博）

2022/12/24 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情政策後，因沒有規劃完整防疫配套措施，造成染疫和死亡人數急遽攀升、退燒藥大缺貨，醫療量能接近崩潰邊緣，1名網友近日分享，收到女友藏在茶葉包底層的「布洛芬」包裹，他將此景錄製影片上傳，引起許多網友討論，有人嘆說「寄個藥都要這樣操作」、「女孩很機智，事情很諷刺」。

這名網友21日在微博發文，並附上1段影片，內容提到他的女友靈機一動，將自己買到的布洛芬，特別剪成數小顆，再塞入「茉莉花茶袋」郵寄給自己，他自我揶揄地說「女友把裝有藥品的這一袋特別放在最下面一層，品嚐了寄過來的茶葉，很清甜。」

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大量中國網友看到影片後紛紛留言，有人說「我只覺得悲哀」、「我朋友快遞的布洛芬被偷了」、「家裡順豐給我寄藥，就鄰市發了四天還沒到，我很懷疑是不是被偷了」、「女孩很機智，事情很諷刺」，還有網友酸回「所以很光榮嗎？」、「現在寄個布洛芬，各大網友已經開始展示各種方式了，上一次需要這麼還是抗戰時期為了傳遞情報吧」，還有網友理性回應「出現這種問題的關鍵是藥品的短缺，那麼問題來了為啥藥品如此短缺呢？」、「把人都逼成什麼樣了，一個個被迫成為藏匿高手，什麼時候能從源頭管一管」。

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