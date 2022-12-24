拜登簽署國防授權法案 5年供台100億美元軍援

2022/12/24 00:48

〔中央社〕趕在耶誕夜前夕，美國總統拜登今天簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

繼眾、參議院分別於8日及15日表決通過總額高達8580億美元（約新台幣26兆5250億元）的2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）後，拜登今天上午將法案簽署成法。

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2023財政年度NDAA涉台部份超過50頁，是有史以來最長篇幅。內容涉及軍事援助、對台軍售、反制中國脅迫及美台交流等一系列議題。

其中最受矚目部分為對台軍援，此法納入「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）部分條文，授權2023至2027年透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，提供台灣100億美元無償軍援，每年至多20億美元。

此法也授權提供台灣至多20億美元FMF貸款，還款期限為12年，並另授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

不過，根據美國立法規則，授權法案僅訂定開支項目，只有撥款法案有權決定美國財政資金如何支配。

根據22日晚間通過參議院、今天稍晚可望通過眾議院的2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act），法案未撥款提供台灣無償軍援，但提供至多20億美元的FMF直接貸款與擔保貸款。

除了軍事援助外，2023財政年度NDAA也授權美方為台灣打造包含彈藥及其他適宜防衛武器的「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

為加速交付軍備給台灣，此法要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。

此法也以「國會意見」（sense of Congress）指出，與台灣舉行聯合軍演是改善戰備能力的一大重要元素，呼籲邀請台灣參加2024年的環太平洋軍演。

面對中國其他面向威脅，2023財政年度NDAA要求相關部會首長，擬定計畫因應中國資訊戰、網路攻擊、傳統文宣戰及推動「統一戰線」（united front）的脅迫或貪腐等行動，並要求總統在法案生效180天內建立跨部會小組，對抗中國經濟脅迫作為。

此法並表達支持台灣有意義參與國際組織，呼籲美國行政部門尋求擴大美台經濟關係的機會，包括建立未來簽署協議所需的法律模版。

在文化交流部分，此法要求國務卿建立「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年；首年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到立法院、政府部門或私部門服務。（編輯：徐睿承）1111224

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