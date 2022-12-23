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    中國疫苗幾乎不具保護力 網傳防疫官員吐露實情

    有中國網友披露，中國國家疾控中心副主任馮子健6日在清華大學演講時，透露中國的疫苗幾乎不能預防感染。（歐新社）

    有中國網友披露，中國國家疾控中心副主任馮子健6日在清華大學演講時，透露中國的疫苗幾乎不能預防感染。（歐新社）

    2022/12/23 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情措施後，造成疫情大爆發。近日有網友透露，中國防疫官員在清華大學演講時，表示中國的疫苗幾乎不能預防感染。

    根據推特「李老師不是你老師」貼文，有中國網友披露，中國國家疾控中心副主任馮子健12月6日在清華大學演講時，坦承中國國產疫苗保護力非常差，幾乎不能預防感染。馮子健也預告中國之後的防疫政策會大幅開放，原本打算靠疫苗加強民眾對病毒的抵抗力再開放，但目前看起來不可行，只好放寬措施。

    馮子健表示，不論防疫政策放寬幅度的大小，一定都會造成衝擊。大約會有60%的人會被感染。累計感染率在疫情較為緩和後，可能已經有80%－90%的人被感染。經歷大範圍感染過後，病毒會逐漸鈍化了，廣泛流行後變成常見疾病。

    根據《路透》報導，許多中國人不願接種國產疫苗。一名來自深圳的醫師受訪時表示，中國醫學界雖然不會懷疑國產疫苗的安全性，但與外國製造的mRNA疫苗相比，國產疫苗的效果仍存有質疑之處。然而中國政府目前仍未批准任何國外的武漢肺炎疫苗進入中國市場。

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