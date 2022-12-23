中國地鐵亂象！女狂咳不戴罩散播病毒 男激喊「陽過」免戴罩

中國地鐵上防疫亂象不斷。（翻攝微博）

2022/12/23 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒出重重亂象，日前黑龍江省有一名女子坐地鐵，竟然把口罩拉到下巴後開始放肆狂咳；無獨有偶，廣東省有一名男子坐地鐵拒絕戴口罩，被規勸時還稱自己「陽過」不用戴，對乘務人員激動叫喊。

綜合中媒報導，事發於黑龍江哈爾濱，一名女子19日乘坐地鐵，大喇喇翹起二郎腿，真的把車廂當自己家，想要咳嗽就把口罩拉到下巴後開始大咳特咳，雙手則抱胸，不對口、鼻做任何遮擋，肆意狂咳，讓附近座位的乘客感到侷促，慌得遮臉。

請繼續往下閱讀...

無獨有偶，廣東深圳近期也發生過類似的事件，一名男子在20日搭乘地鐵，同樣把車廂當自己家，翹起二郎腿也不戴口罩，乘務人員上前多次勸阻，這名男子竟向對方聲稱自己「陽過」，而且已經康復了，所以不再需要、且「有權利」不戴口罩，並對乘務人員激動叫喊。

這段影片在22日經人爆料，引發關注；對此，深圳地鐵回應，深圳全線地鐵都要求乘客正確佩戴口罩，沒有說「陽過」可以不戴，但地鐵方沒有執法權，只能勸導。

疫情已經3年，但亂象還是凸顯出中國部分民眾衛教水準未有絲毫進步；有中國網友洗白，認為「現在都放開了，不戴也可以吧」，其他人則斥，「其實陽了不可怕，可怕的就是這些到處去糟蹋別人的人」、「就不管你會不會正確戴口罩，公共場合打噴嚏咳嗽捂好口鼻，從小沒人教嗎」、「地鐵上斜著坐，翹著二郎腿，口罩不戴好，咳嗽不掩口鼻，這水準」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法