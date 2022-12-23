胡錫進確診稱情况不太好 中網民留言「謝謝國家保護3年」被嗆翻

中國網友稱：「謝謝國家保護了我們三年」，結果卻意外有大量網友嘲諷。（路透）

2022/12/23 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進16日自曝確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），他21日在微博表示，情況不是太好，是身邊人發燒時間最長的之一。發文底下有網友留言稱：「謝謝國家保護了我們3年」，卻引來大量網友表達不滿。

胡錫進21日在微博表示，他高燒之後，又經歷連續4天的低燒，成了身邊人發燒時間最長的之一，他說這挺公平，他支持開放，因此自己理應是多遭些罪的那一個，如果他兩三天就好得乾乾淨淨，反而愧對洪流。

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此外胡錫進還說，他覺得自己沒有權利長時間躺在床上，因為他採訪的很多人，都是休息一周左右就上班了，而且他回顧16年的總編輯生涯，每次發燒都在工作中挺過去。文末胡不忘表示，對自己的身體和整體局勢都抱持信心。

這篇文章引來大量網友留言，而最熱門的留言稱：「謝謝國家保護了我們三年」，結果卻意外有大量網友嘲諷，紛紛表示：「保護了三年連個退燒藥都買不到」、「浪費三年時間」、「如果不是八代以上家奴，絕不會有如此深邃的見解」、「所以為什麼現在被國家拋棄了呢」、「跪著起不來了？」有人則感嘆：「這三年全是群眾付出了巨量生命跟財富換來的。」

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