澤倫斯基贈國會議員烏克蘭國旗 盼1.3兆金援過關

2022/12/22 11:34

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今到美國國會發表演說,語畢後拿出有戰爭前線巴赫穆特(Bakhmut)戰士簽名的烏克蘭國旗,贈給國會議員們,他稱,這是一片戰旗,前線烏克蘭戰士們犧牲生命,以此捍衛保護著歐洲、全世界的人,盼國會議員通過450億美元(新台幣約1.3兆)金援提案。

美國總統拜登日前將金援烏克蘭450億美元提案送交國會投票表決,多國媒體報導,澤倫斯基此行也被視為爭取國會支持同意該提案。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基拿出前線戰士簽名的烏克蘭國旗說,這是他到訪前線時英雄戰士所給的「戰旗」,以犧牲生命只為保衛烏克蘭、歐洲和世界的人們的旗幟,戰士們希望他轉答「你們(國會議員)的決定可以拯救數百萬人」。

澤倫斯基強調,他知道戰事得靠烏克蘭武裝軍隊,但是其實很大程度也取決全世界,而全世界很多事情則視你們(國會議員)而定,請讓法案通過,讓這面勝利象徵旗幟飄揚在你們身旁。烏克蘭、美國、整個自由世界都將團結一致,將終得勝利。

眾院議長裴洛西則回贈美國國旗,澤倫斯基高舉國旗也獲熱烈掌聲。

Ukrainian President Volodymyr Zelensky presents the U.S. Congress with a Ukrainian flag signed by troops fighting in Bakhmut pic.twitter.com/gAoaM8SCnu