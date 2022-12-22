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    澤倫斯基贈國會議員烏克蘭國旗 盼1.3兆金援過關

    烏克蘭總統澤倫斯基將有戰爭前線巴赫穆特（Bakhmut）戰士簽名的烏克蘭國旗贈給眾院議長裴洛西。（路透社）

    烏克蘭總統澤倫斯基將有戰爭前線巴赫穆特（Bakhmut）戰士簽名的烏克蘭國旗贈給眾院議長裴洛西。（路透社）

    2022/12/22 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今到美國國會發表演說，語畢後拿出有戰爭前線巴赫穆特（Bakhmut）戰士簽名的烏克蘭國旗，贈給國會議員們，他稱，這是一片戰旗，前線烏克蘭戰士們犧牲生命，以此捍衛保護著歐洲、全世界的人，盼國會議員通過450億美元（新台幣約1.3兆）金援提案。

    美國總統拜登日前將金援烏克蘭450億美元提案送交國會投票表決，多國媒體報導，澤倫斯基此行也被視為爭取國會支持同意該提案。

    澤倫斯基拿出前線戰士簽名的烏克蘭國旗說，這是他到訪前線時英雄戰士所給的「戰旗」，以犧牲生命只為保衛烏克蘭、歐洲和世界的人們的旗幟，戰士們希望他轉答「你們（國會議員）的決定可以拯救數百萬人」。

    澤倫斯基強調，他知道戰事得靠烏克蘭武裝軍隊，但是其實很大程度也取決全世界，而全世界很多事情則視你們（國會議員）而定，請讓法案通過，讓這面勝利象徵旗幟飄揚在你們身旁。烏克蘭、美國、整個自由世界都將團結一致，將終得勝利。

    眾院議長裴洛西則回贈美國國旗，澤倫斯基高舉國旗也獲熱烈掌聲。

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