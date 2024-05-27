香港間諜被捕 紐時：在英港人感到「一股寒意」

英國13日逮捕3名疑似為香港情報機構工作的人士後，人們前往香港駐倫敦經貿辦公室外抗議。（路透）

2024/05/27 19:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》27日指出，英國政府本月逮捕3名疑似為香港情報機構從事間諜活動的人士，其中包括一名前英國陸戰隊員，引發在英港人的集體焦慮，對中國監視和騷擾海外公民的能力擔憂不已，甚至包括那些在政治上不活躍的人。

據報導，自「港區國安法」2020年在香港實施以來，至少18萬名港人透過英國國民海外護照（BNO）赴英定居，包括著名的民主活動人士，「中國沒有忘記他們」。前英國駐香港總領事館香港籍雇員鄭文傑，曾在赴中國出差時被拘留2週，期間遭到審問和酷刑，雖早已赴英尋求庇護，但如今談到此事仍面露緊張。他表示，適應英國新生活並不難，但香港的命運仍讓他牽掛。去年，港府對鄭文傑等多名民主人士懸賞百萬港幣，以獲取有關他們下落的情報。

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英國警方13日逮捕並起訴3名疑似為香港情報機構從事間諜活動的人士，包括出身香港警界的香港駐倫敦經貿辦公室高階官員袁松彪、衛志良，以及英國前陸戰隊員崔克特（Matthew Trickett）。他們被控在去年12月到今年5月間，針對在英港人蒐集情報，以及進行監控、敵對和欺騙行為，甚至強行闖入一處民居。崔克特在24日出庭前被發現陳屍公園，且死因不明。全案預計明年2月審判。

香港間諜案令港人不寒而慄，鄭文傑坦言類似情事不難預料，但仍非常「超現實」。在英創立支援政治犯「細葉榕人道支援基金」的湯瑪斯．馮（Thomas Fung）表示，希望這次逮捕行動是英國政府共同努力對抗中國鎮壓活動的開端，「我們一直都知道有某種情報活動，或對人採取間諜行動，亦或單純監視我們在這裡的一舉一動」。

馮、鄭等政治活躍人士並非唯一擔心成為北京打擊目標的人。在有「小香港」之稱的倫敦南部薩頓（Sutton），已有近四千名港人定居。社區活動組織者理查．崔（Richard Choi）表示，他在網路上分享照片時會遮住參與者臉孔，因為許多人非常擔心受到監視，尤其香港今年3月通過適用海外港人的「基本法」第23條國安相關法律後，港人社群變得更加緊張，害怕一旦說錯話，返港時可能被監禁。

不過，也有港人不懼強權。薇薇安．黃（Vivian Wong）在倫敦開設的餐廳內，掛滿抗議北京的照片及「英屬香港」旗幟，堅定反對中共統治。她說，「他們（中共）試圖威脅我們，但我並不害怕」。被港府通緝的劉祖迪（Finn Lau），其伴侶凱瑟琳．李（Catherine Li）曾在倫敦遭蒙面男子襲擊而在臉上留下疤痕。對於3名間諜近日被捕，劉認為是英國當局認真對待港人面臨威脅的關鍵行動。

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