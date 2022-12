澤倫斯基證實訪美！ 拜登發聲明：展現兩黨對烏克蘭的支持

2022/12/21 15:05

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭持續延燒,據美國政府人士近日透露,烏克蘭總統澤倫斯基可能在美國時間週三(21)前往白宮與美國總統拜登會面,若此行程確定成行,這將是澤倫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後首度出訪,稍早澤倫斯基也在推特發文證實,他正在前往美國的途中,以強化烏克蘭的韌性及防禦能力。

綜合外媒報導,美國政府人士透露,澤倫斯基可能有出訪白宮的計畫,還可能在美國國會兩院聯席會議發表談話,消息曝光引起外界高度關注。

請繼續往下閱讀...

與此同時,澤倫斯基今(21)日在推特證實,「我正在前往美國途中,以達到加強烏克蘭的韌性與防禦能力,將與美國總統拜登討論烏美之間的合作,我還會在美國國會上發表演說,並舉行一系列雙邊會議。」拜登也發表聲明表示,澤倫斯基即將前往白宮,並在國會聯席會議上發表談話,他強調此為「展示兩黨對烏克蘭的強烈支持」。

此外,據美國高級官員透露,拜登即將宣布對烏克蘭提供新一波約20億美元的武器裝備援助,其中包括愛國者飛彈防空系統來協助抵禦俄軍。

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of ????????. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between ???????? and ????????. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.