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    斐濟還有得亂！勝選在野黨示意冷卻中斐關係 親中執政黨拒認輸

    已掌權16年的斐濟現任總理巴依尼馬拉馬（左），以及可望接任總理的人民聯盟黨候選人拉布卡（右）。（法新社）

    已掌權16年的斐濟現任總理巴依尼馬拉馬（左），以及可望接任總理的人民聯盟黨候選人拉布卡（右）。（法新社）

    2022/12/21 21:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南太平洋島國斐濟的在野黨20日就結盟組成新政府達成協議，意味16年來由總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）掌權的局面即將告終，而新執政聯盟已示意，希望冷卻斐濟與中國的關係。不過，執政黨21日拒絕接受選舉失利，斐濟政局再陷混沌。

    這次大選舉被視為是兩名前軍事政變領袖、具有高風險的競爭，也是對斐濟民主和中國尋求增加太平洋影響力的考驗。據18日出爐的選舉結果，無政黨取得國會過半席次，現任總理拜尼馬拉領導的斐濟第一黨（Fiji First）與拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的人民聯盟黨所屬聯盟，在55席國會各拿下26席。

    《路透》報導，拿下3席的小黨社會民主自由黨（SODELPA）20日同意加入拉布卡領導的聯盟後，拉布卡在睽違23年後，即將成為斐濟下一任總理。現年74歲的拉布卡當過橄欖球員，因在1987年兩度發動政變，而被匿稱為「藍波」（Rambo）。曾在1992年至1999年擔任斐濟總理的拉布卡表示，在他的領導下，斐濟將疏遠中國。他明確排除追隨索羅門群島、與中國簽署安全協定的可能性。

    不過，巴依尼馬拉馬所屬的斐濟第一黨21日在大選後首度公開發表評論，強調反對黨之間籌組政府的協議屬非法，巴依尼馬拉馬仍然是總理。該黨指出，根據斐濟憲法，在沒有任何政黨贏得國會過半席位情況下，總理應由國會議員投票選出。斐濟國會21日推遲了第一次會議，新任總理原定會中宣誓就職。

    巴依尼馬拉馬在2006年的政變中掌權，但他之後贏得兩場選舉，使自己的統治合法化。在他統治期間，斐濟與中國的關係越來越密切，由於他發動政變而遭到澳洲和紐西蘭嚴厲的貿易制裁，斐濟採取「向北看」政策來穩定經濟。

    拉布卡及其新盟友已示意，希望冷卻與中國的關係，儼然成為「造王者」的社會民主自由黨黨魁加沃卡（Viliame Gavoka）更表明，他不支持斐濟與中國建立安全關係，而是希望與澳洲等志同道合的國家緊密往來。

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