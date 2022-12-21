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    郭董快看！富士康員工染疫仍被迫上班 網：真正要打BNT的在這......

    近日有消息傳富士康鄭州廠員工生病仍被迫上工。（美聯社）

    近日有消息傳富士康鄭州廠員工生病仍被迫上工。（美聯社）

    2022/12/21 00:44

    〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘19日痛批政府，並未繼續採購BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，質疑當初答應BNT要下訂3000萬劑疫苗的承諾無法兌現，還提到自己高齡97歲的母親「想打BNT都打不到」。同一日，鴻海集團旗下富士康中國河南鄭州廠卻傳出員工被迫抱病上工，中國境內的中國人至今只能接種中國國產疫苗，消息一出，不少台灣網友調侃「郭董，真正需要打BNT的在這」！

    科技新聞網站《Rest of World》 19日報導指出，全富士康鄭州廠是世界最大的iPhone工廠，前陣子才因中國無腦封控上演「大逃亡」事件，而今中共迫於民怨宣布解封，由於缺乏適宜配套措施導致疫情急遽升溫，富士康鄭州廠內又迎來新一波疫情。原來過去封控期間，公司生產一度停滯，為趕上已經落後的產線壓力，富士康要求員工加緊作業，部分人員即便確診生病還是被迫繼續上工組裝手機。

    有員工向《Rest of World》透露，雖然產線上的作業人員都配戴N95口罩以避免病毒散播，但大家都住在狹小的宿舍還是很容易被感染，且因多數人都擔心請病假會失去這份工作，因此就算發燒還是會繼續作業，現在他們對產線上的咳嗽聲已習以為常。甚至有人宣稱其主管叫他們「不要接受篩檢」，以便繼續在產線上工作，維持「世界工廠」的運作，因為公司規定那些篩檢呈陽性的員工禁止接近生產線的宿舍。

    《Rest of World》表示，富士康和蘋果公司目前還未回應此事。該消息被網友分享到台灣後隨即引發熱議，「這裡有真正打不到BNT的人需要果凍關懷」、「郭董，真的想打BNT卻打不到的人在你家富士康」、「出貨的時候會幫哀鳳快篩嗎？」、「韭菜自求多福」。

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