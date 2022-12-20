北京戰狼外交給法國穿小鞋 誆稱法方願助「推進中國式現代化」

中法外長19日視訊會談後新聞稿出現重大差異，中國外交部宣稱法方「看好」並願助中方「推進中國式現代化」，但法方新聞稿完全未見這些字句。圖為中國外長王毅（左）和法國外長柯隆納（右）出席9月聯合國安理會會議。（美聯社）

2022/12/20 22:57

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國外交部長王毅和法國外交部長柯隆納 （Catherine Colonna）19日視訊會談後，雙方各自發布的新聞稿內容卻出現重大差異：中國外交部稱，柯隆納表示法方「看好」並願助中方「推進中國式現代化」；不過，法國外交部新聞稿完全未見上述中方強調內容，而是凸顯柯隆納向王毅呼籲，歐中關係應繼續朝經貿更對等互惠方向再平衡。

「中國式現代化」一詞為中共總書記習近平在2021年中共建黨百年演講中所提的政治語彙，意義涵蓋「堅持中國共產黨領導」與「堅持中國特色社會主義」等。中國「外交戰狼」發出752字長的中文新聞稿明顯試圖對這場中法外長雙邊會晤加油添醋。

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中國外交部新聞稿指出，「法方願同中方籌備好雙方下階段高層交往，規劃制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係，法方看好並願助力中方推進中國式現代化」。

不過，法國外交部發出僅299字的法文新聞稿，稱柯隆納19日與王毅視訊會談是延續兩國領袖自印尼G20（20國集團）峰會期間雙邊會談後的交流，對「全球戰略夥伴發展的前景進行討論」，完全未提及中方所稱的一起「籌備雙方下階段高層交往」、「規劃制定合作路線圖」、以及「法方看好並願助力中方推進中國式現代化」。

根據法國外交部，「部長（柯隆納）呼籲對方（王毅）繼續朝更大的經濟和商業互惠方向，尋求歐中關係的再平衡，她並鼓勵中國進一步向歐洲投資者開放市場」。不過，這段話在中方新聞稿裡也同樣隻字未提。

此外，中方新聞稿也完全未見到法國新聞稿所稱：柯隆納強調，中國在促使俄羅斯停止對烏克蘭的侵略戰爭上可發揮的作用；在關於北韓違反聯合國安理會相關決議義務，柯隆納也呼籲繼續目前進行的外交努力，以在安理會可做出應對挑戰的表態。

相對地，中方結尾僅輕描淡寫提到，「雙方還就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換了看法」。

中國在國際舞台上隨處可見「戰狼式」小動作。美國總統拜登和中國國家主席習近平11月中旬視訊會議後，雙方表述就發生重大差異。當時中方通稿及中國外交部副部長謝鋒均聲稱，拜登在會中指美方「不支持台獨」，但美方聲明完全未見拜登有此表述，而是凸顯拜登指出，美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為。

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