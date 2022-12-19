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    歐盟祭新規 容許電廠購買碳排權配額

    歐盟排放交易機制（ETS）18日允許萬間發電廠、鋼鐵和水泥等重工業，購買碳排放權免費配額，以加速減少碳排放。（路透）

    歐盟排放交易機制（ETS）18日允許萬間發電廠、鋼鐵和水泥等重工業，購買碳排放權免費配額，以加速減少碳排放。（路透）

    2022/12/19 00:32

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕為了在2030年前讓溫室氣體排放量少於1990年的55％，歐盟排放交易機制（ETS）18日祭出改革，允許萬間發電廠、鋼鐵和水泥等重工業在堅守污染者付費原則之下，購買碳排放權免費配額。此外，自2027年起，所有家戶必須為其燃燒化石燃料和天然氣產生的碳排量付費。

    碳排放配額隨著時間推移逐漸減少，以鼓勵企業減少碳排、投資綠能科技，是歐盟實現碳中和願景的一部分。新政策主張提前廢除碳權，預計在2030年前廢除48.5％碳權，並在2034年前完全廢除，讓ETS得以在2030年前讓碳排量少於2005年的62％，高於此前設定的43％。

    歐盟各國談判官員和歐洲議會議員討論逾30小時，打算將碳市場範疇逐步擴展到海事部門、歐洲航班，並於2028年納入垃圾焚化廠。為避免企業因減碳增加成本而無法與進口產品競爭，歐盟祭出「碳邊境調整機制」（CBAM），要求外國高碳排產品進入歐盟市場時，必須先購買減碳憑證。

    此外，自2027年起，所有家戶必須為其燃燒化石燃料和天然氣產生的碳排放量付費，預計碳價將在2030年達到上限。歐洲議會的碳市場改革首席談判代表利澤（Peter Liese）表示，2027年起，每個人必須力行減碳，否則就得付更多錢，這項政策在低成本對抗氣候變遷方面大有貢獻，讓公民和工業在艱困時期獲得喘息空間，並向歐洲工業表明，投資綠色科技會帶來好結果。

    國際性非政府組織「氣候行動網」（Climate Action Network）表示，這項規定等同讓主要污染源在未來10年獲得數十億歐元的碳排放額度，而家戶配給的額度卻很少。

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