龍捲風侵襲 男子上完廁所驚見「整個家沒了」

美國路易斯安那州遭龍捲風侵襲，一名男子因上廁所，幸運躲過一劫。（圖翻攝至推特@chris_granger）

2022/12/18 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國路易斯安那州的格雷特納（Gretna）城鎮遭龍捲風強烈侵襲，數百間房屋瞬間被破壞，目前已造成3人罹難。一名男子14日在家上完廁所後，往門外一看，竟發現自宅除了浴室以外其他都被龍捲風夷為平地，幸運躲過一劫。

據美國《商業內幕》報導，當事人的女婿艾克斯（Keith Eccles）為當地藝術家，聽聞龍捲風來襲時，當時他正在工作室內繪製馬克吐溫肖像，因擔心岳父的安危，在風暴結束後，隨即前往查看，竟發現岳父所住的房子，除了浴室外都已被暴風「撕成碎片」。

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艾克斯憶起當時事發情況表示，「只發生在幾秒鐘內，它非常大聲，接著又安靜了。」因內急去廁所而躲過一劫的岳父則心有餘悸的表示，「出來的時候，不知道發生了什麼事」。

格雷特納市警長勞森（Arthur Lawson）表示，當地約有200間房屋及商家遭龍捲風嚴重損毀，鎮長康絲坦（Belinda Constant）也表示，其中約30間建築物需要緊急拆除。

此事件造成一些家庭流離失所、斷電等事故，目前尚在處理中。

Keith Eccles is a local artist who owns a home and studio right where the storm ripped through 9th street in #Gretna overnight. He says he’s just thankful he and his neighbors are OK. @FOX8NOLA pic.twitter.com/LSnDZZbt7b — Josh Roberson （@JRobersonFOX8） December 15, 2022

Artist Keith Eccles surveys the damage to a bedroom in his house where the roof was ripped off from yesterday’s tornado in Gretna. ????Chris Granger #Weather #neworleans #Louisiana #artist pic.twitter.com/42I3oeK086 — Chris Granger （@chris_granger） December 15, 2022

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