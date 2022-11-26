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    校園老舊廁所翻新 教育部補助235校變身

    台東縣桃源國中廁所設計，融入布農族文化意象。（教育部提供）

    台東縣桃源國中廁所設計，融入布農族文化意象。（教育部提供）

    2022/11/26 09:52

    〔記者林曉雲／台北報導〕很多人對學校廁所的印象是老舊有異味，為提供校園師生乾淨、舒適且更安全的如廁場所，教育部國教署補助235所學校，翻新校舍老舊廁所，除了改善廁所管線漏水、地板濕滑及增加通風外，也結合美感教育需求，鼓勵師生共同討論加入美感元素概念，讓廁所搖身一變成為校園中美麗風景。

    國教署組長林祝里說明，經由老舊廁所整修工程，讓校園如廁環境更安全舒適，未來將持續與各地方政府合作，協助更多的老舊廁所改善，讓師生擁有優質的如廁環境。

    以彰化縣秀水國小為例，北棟大樓廁所的整修從設計至完工驗收，全校師生皆參與其中，學校說明，在廁所空間通透的基礎下，將學生陶藝作品作為亮點融入牆面，並在廁所整修後，教導使用者如何正確使用及維護，整修後的廁所通風好、採光佳，且提供多元體驗的學習場所。

    金門縣金湖國中教學大樓廁所，原先設計不佳且維護不易，經20餘年使用已十分殘舊，學校說明，整修風格採低彩度設計，空間上特別加大開口，引入自然採光，增加空氣對流，營造自然美感氛圍，並以金湖國中校門、太武山、太湖為主軸，由學生發想繪製，再以卡點西德面貼玻璃呈現入口意象，整修後恢復了原本的使用率，成為校園新亮點。

    台東縣桃源國中則結合大地色系與布農族意象，以鐵雕替代窗戶，增加內部空間的通風效果，不再容易殘留異味，學校說明，整修後的廁所安全、通風、明亮、整潔，更融入在地文化特色，兼具實用性、舒適性及美感，獲得師生及家長的肯定。

    彰化縣秀水國小廁所牆面結合陶藝作品，別具特色。（教育部提供）

    彰化縣秀水國小廁所牆面結合陶藝作品，別具特色。（教育部提供）

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