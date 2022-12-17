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    看光光！透明公廁故障 日本東京澀谷公園內意外「實境秀」

    日本澀谷的透明公廁日前發生故障，即使民眾在廁所裡面，玻璃仍是透明狀態，從外面看仍能清楚看見內部。（圖翻攝自推特）

    日本澀谷的透明公廁日前發生故障，即使民眾在廁所裡面，玻璃仍是透明狀態，從外面看仍能清楚看見內部。（圖翻攝自推特）

    2022/12/17 20:13

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都澀谷區在2處公園設置「透明廁所」，2020年8月啟用，平時廁所牆面呈透明狀態，只要門上鎖，就會瞬間轉為不透明，吸引不少話題。然而日前有網紅拍片指出，公廁的透明功能出現問題，即使上鎖仍處於透明狀態，導致外面的人可以清楚看見廁所內的一舉一動。

    日本網紅「コレコレチャンネル KoreTube」日前在YouTube上傳一部影片，片中指出獲報澀谷區「Harunogawa Community Park」公園的透明廁所電控玻璃壞了，即使有人在廁所內、並將門上鎖，玻璃仍不會變不透明。

    該名網紅到現場實測後，果然如同舉報狀況所說，當他坐在廁所裡面的馬桶上，從外面看進去仍然是透明的狀態，僅有4周的玻璃稍微變霧，明顯能看出透明公廁的電控玻璃出現問題。

    消息曝光後，日本朝日電視台記者16日實地探查，發現相關單位採取因應措施，原本牆面會透明的公廁持續保持在不透明狀態。

    負責管理維護透明公廁的「The Nippon Foundation」事後也發出聲明提到，「這次故障的主要原因，是影響廁所透明狀態的粒子在氣溫下滑後固定不動，導致透明度變換需要較長的時間，影響民眾使用非常抱歉。」

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