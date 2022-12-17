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    不要「炮友」要「嘴友」 中國網約交友新風潮

    中國網路上關於「嘴友」討論。（取自澎湃新聞微博）

    中國網路上關於「嘴友」討論。（取自澎湃新聞微博）

    2022/12/17 22:31

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國社群媒體和大學校園現在出現一股新的約會潮流：嘴友，就是在網路上找陌生人約會，但是「嘴友」約會規則是只接吻不戀愛，要的是一段沒有道德負擔、低成本就能得到心理、生理安慰的關係。

    《南華早報》和《香港〇一》17日報導，大部分有過這種「嘴友」約會經驗的人，都是吻了就不再聯絡。大學生關麗說，找「嘴友」的廣告引起了她的興趣，因為這正是她現在需要的關係，「其實，我認識一些人會彼此接吻，但是並沒成為戀人」，「所以，接吻很平常，沒什麼大不了。」

    關麗曾經和心儀對象接吻，但是就在她以為兩人要展開一段關係時，對方卻直言不會和她談戀愛，這段關係也還沒開始就結束。她說，「對我來說，享受當下是最重要的，有個接吻的伴，我能感覺我就像在吻一個我愛的人。」

    另一名藝術科系學生說，寫論文、藝術創作，讓她沒有時間和精力維持一段認真的關係，但是也不想找只有性、沒有愛的關係，而嘴友符合她的需要。曾就讀北京一所頂尖大學的陳鵬說，接吻能有生理和心理上都有安慰作用，但是情緒強度和複雜性比性關係少，「找接吻伴是以較低成本，滿足許多人的需要」。

    曾與在北京一家電影院裡認識的一名男子當嘴友的張姓女子，建議嘴友「新鮮人」，在約嘴友前，要先弄清楚自己的界線和不可接受的行為，她還說，接吻有健康風險，「如果你擔心，可以請你的嘴友出示健康檢查報告。」

    南京大學心理健康教育與指導中心心理諮商師費俊峰說，嘴友受到歡迎有3個原因：一是疫情下缺少與異性的面對面接觸機會，二是在「卷（內卷）」的大環境下，很多年輕人已經沒精力談戀愛，本來該慢慢來的戀愛快餐化，第三就是學生階段缺少戀愛經驗，對親密關係好奇，卻又沒有合適對象，受到社群平台上的新交友戀愛模式吸引、嘗試。

    但是他警告，這種只此一次的接吻約會，可能造成「自我傷害」，「因為你不尊重你自己的身體，把它當工具，我認為這群年輕人對愛情、戀愛的心態就有問題。」

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