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    上海全市中小學將改「線上教學」亦將取消本學期期末考

    上海市政府於本月17日上午發布最新消息，表示全市中小學校、包含幼兒園，自本月19四開始皆禁止學生入園入校，除非有特殊照護困難，才可以申請到校或到園。圖為上海市市民排隊等待做核酸檢測。（美聯社）

    上海市政府於本月17日上午發布最新消息，表示全市中小學校、包含幼兒園，自本月19四開始皆禁止學生入園入校，除非有特殊照護困難，才可以申請到校或到園。圖為上海市市民排隊等待做核酸檢測。（美聯社）

    2022/12/17 12:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，上海市政府於今（17）日早上突然發布最新公告，表示自本月19日開始，除了國中三年級和高三外，全部調整為「線上教學」，幼兒園也禁止入園。有家長問及期末考是否如期舉行，市教委回應「取消，將依學生綜合表現評估成績」。

    上海市政府於17日早上在官方微信「上海發布」發布最新消息，表示自本月19日開始，全市中小學校、包含幼兒園，全改為線上教學，國三和高三生可正常到校上課，若有需要，也能申請居家學習。

    針對不能入園的幼童，上海市政府將加強線上育兒指導，若居家照護有困難，學生及幼童一樣可以申請到校或到園尋求協助。授課方式一改，有不少擔憂家長詢問學生能否返校取回課本和作業，上海發布回應，有需求者可在本月18日到校取回。

    另外也有家長詢問是否還有期末考，上海發布回應「小學各年級取消本學期期末考考試」，建議學校綜合學生課堂表現、交作業情況進行評估，同時也鼓勵其他年級的成績考核跟進此一方式進行評量。

    相關新聞請見︰

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    上海市政府17日上午在官方微信「上海發布」公告此一最新消息。（圖擷取自「上海發布」微信公眾號）

    上海市政府17日上午在官方微信「上海發布」公告此一最新消息。（圖擷取自「上海發布」微信公眾號）

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