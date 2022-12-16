CNN：澤倫斯基想在世足決賽宣揚和平 FIFA回絕

烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

2022/12/16 20:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國有線電視新聞網》（CNN）16日獨家引述消息指出，烏克蘭總統澤倫斯基希望在18日的世足決賽殿堂上，透過影片傳達世界和平訊息，但國際足球總會（FIFA）已回絕請求。

報導指出，2022年卡達世界盃足球賽的阿根廷對法國決賽盛事，將在台灣時間18日晚間11時登場，預料吸引全世界球迷與非球迷目光。對此，正率領烏克蘭人抵抗俄羅斯入侵的烏國總統澤倫斯基主動向FIFA提議，希望透過影片方式，在比賽開始前向觀眾傳達世界和平的願望，不料遭到拒絕。目前不清楚澤倫斯基打算預錄影片，或視訊同步談話。

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消息來源不諱言：「我們以為FIFA會願意在這個場合上為大局著想（for the greater good）。」不過，消息也稱事情尚未定案，基輔當局和FIFA之間還在討論。

澤倫斯基希望在世足決賽露面談話並不令人訝異，他此前就不斷嘗試透過全球重要場合，使各國繼續聚焦烏俄戰事，包括20國集團（G20）領袖峰會、葛萊美獎和坎城影展等。此外，他也和眾多知名演藝界人士進行對談或訪談，包括影帝西恩潘（Sean Penn）、脫口秀主持人大衛賴特曼（David Letterman）等，爭取各界支援烏克蘭。

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