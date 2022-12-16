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    頭皮發麻！雨後泳池擠「破萬隻青蛙」 屋主崩潰：放走又跑回來

    澳洲一對夫婦家中的游泳池在一陣暴雨過後，聚集了成千上萬隻青蛙及蝌蚪。（圖擷取自推特）

    澳洲一對夫婦家中的游泳池在一陣暴雨過後，聚集了成千上萬隻青蛙及蝌蚪。（圖擷取自推特）

    2022/12/16 18:14

    〔即時新聞／綜合報導〕暴雨後竟出現罕見畫面！澳洲1處民宅中游泳池日前一場大雨過後，竟遭上萬隻青蛙占領，甚至還生出許多小蝌蚪，密集恐懼畫面也讓屋主無奈PO網求解。

    綜合外媒報導，澳洲新南威爾斯州沃加沃加（Wagga Wagga, New South Wales）當地已經連續下了一個多月的大雨，沒想到一對夫婦竟在屋中發現，自家游泳池竟出現大量青蛙及蝌蚪。

    屋主漢米爾頓（Roy Hamilton）說，這陣子的大雨讓這些小動物瘋狂聚集到家中，他與妻子已經花很多時間把青蛙撈起，拿到附近的河流放生，沒想到這群青蛙過一段時間又再次聚集在泳池中。

    從漢米爾頓在網路上分享的畫面中也能發現，泳池內聚集了相當多隻的青蛙，還有不少小蝌蚪游來游去，讓夫婦相當頭痛。漢米爾頓也提到，「這一大群青蛙少說超過1萬隻，想知道自從大雨爆發後，是不是只有他們一家飽受大群青蛙入侵，另外也想Po網尋求看看解決辦法。」

    影片曝光後吸引不少網友點閱分享，不少人紛紛留言說，「往好處想，至少不是老鼠」、「可以嘗試看看在水中放入軟管，並把水加滿，或許蛙群會成功離開」、「密集恐懼症發作」、「這個數量太扯了！」、「到底要怎麼清」。

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