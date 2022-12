頭皮發麻！雨後泳池擠「破萬隻青蛙」 屋主崩潰：放走又跑回來

2022/12/16 18:14

〔即時新聞/綜合報導〕暴雨後竟出現罕見畫面!澳洲1處民宅中游泳池日前一場大雨過後,竟遭上萬隻青蛙占領,甚至還生出許多小蝌蚪,密集恐懼畫面也讓屋主無奈PO網求解。

綜合外媒報導,澳洲新南威爾斯州沃加沃加(Wagga Wagga, New South Wales)當地已經連續下了一個多月的大雨,沒想到一對夫婦竟在屋中發現,自家游泳池竟出現大量青蛙及蝌蚪。

請繼續往下閱讀...

屋主漢米爾頓(Roy Hamilton)說,這陣子的大雨讓這些小動物瘋狂聚集到家中,他與妻子已經花很多時間把青蛙撈起,拿到附近的河流放生,沒想到這群青蛙過一段時間又再次聚集在泳池中。

從漢米爾頓在網路上分享的畫面中也能發現,泳池內聚集了相當多隻的青蛙,還有不少小蝌蚪游來游去,讓夫婦相當頭痛。漢米爾頓也提到,「這一大群青蛙少說超過1萬隻,想知道自從大雨爆發後,是不是只有他們一家飽受大群青蛙入侵,另外也想Po網尋求看看解決辦法。」

影片曝光後吸引不少網友點閱分享,不少人紛紛留言說,「往好處想,至少不是老鼠」、「可以嘗試看看在水中放入軟管,並把水加滿,或許蛙群會成功離開」、「密集恐懼症發作」、「這個數量太扯了!」、「到底要怎麼清」。

Post floods :Anyone ever built a frog exclusion fence .. ideas welcome , not recipes ???? pic.twitter.com/mYw7hYRZvr