剛果首都連夜暴雨釀災！ 逾120人死亡 舉國哀悼3天

剛果首都金夏沙13日下起暴雨釀災，已知有超過120人喪生。（路透）

2022/12/14 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中非國家剛果首都金夏沙（Kinshasa）13日下起暴雨，引發該國多年來最嚴重的洪患，截至目前為止已知超過120人喪生。

根據《BBC》 報導，剛果首都金夏沙13日凌晨下起持續數小時的暴雨，引發洪水，市中心主要幹道都被淹沒，山區坍方事故頻傳，多間民宅被沖毀或遭土石掩埋。剛果官方表示，截至目前為止已知有至少120人喪生，當中有不少人都是在睡夢中遭活埋，救難人員現在仍在找尋並救援倖存者。

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剛果總理盧孔德（Jean-Michel Sama Lukonde）宣布全國哀悼罹難者3天，並率政府代表團赴災區勘災。而該國總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）近日因為訪美不在國內，但週二會晤美國務卿布林肯（Antony Blinken）時，對自家發生的憾事表示悲痛，並將洪患發生原因歸咎於氣候變遷；布林肯也當面向齊塞克迪表達表達慰問。

《BBC》指出，金夏沙目前居住人口多達1500萬，由於該城市位於剛果河畔，每逢大雨就容易發生河水暴漲的狀況，加上當地許多住宅都建在易受洪水影響的棚戶區，市內排水系統效率不彰，才引發如此嚴重的災情。

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