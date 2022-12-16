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    最新！美喬治亞州、新罕布夏州 跟進封殺TikTok

    美國喬治亞州和和新罕布夏州加入最新的TikTok封殺行列，宣布州政府的電腦設備上不得使用TikTok。 （美聯社）

    美國喬治亞州和和新罕布夏州加入最新的TikTok封殺行列，宣布州政府的電腦設備上不得使用TikTok。 （美聯社）

    2022/12/16 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院14日通過法案，禁止聯邦職員在政府設備上使用中國抖音的國際版「TikTok」，而喬治亞州和和新罕布夏州也加入最新的封殺行列，宣布州政府的電腦設備上不得使用TikTok，否則會有遭中國取得資料的風險。

    據《美聯社》報導，同為共和黨籍的喬治亞州長坎普（Brian Kemp）和新罕布夏州長蘇努努（Chris Sununu），除了TikTok之外也禁止州政府單位使用微信和中國騰訊所擁有的其他APP。

    另一方面，坎普還進一步封鎖Telegram，避免資訊遭俄羅斯竊取。蘇努努則加碼禁止阿里巴巴相關APP、華為和中興通訊等中國公司製造的硬體和智慧手機。

    坎普表示，喬治亞州有責任防止中國共產黨等外國對手，滲透取得安全資料和敏感訊息的任何企圖。蘇努努指出，這些禁令有助於保護新罕布夏州居民的隱私。

    有部分州政府機構迅速採取行動，在規定發布的1個小時內，於2021年10月創立TikTok帳號、累積80多段影片的喬治亞州交通局，已在TikTok上傳影片和2834名粉絲道別，希望他們可以改到Instagram上繼續關注。

    在喬治亞州和和新罕布夏州之前，阿拉巴馬州、愛達荷州、愛荷華州、馬里蘭州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅萊納州、南達科他州、德州和猶他州都已發布TikTok禁令。

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