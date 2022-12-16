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    12歲長這樣！美式足球賽MVP「蓄鬍+刺青」 外貌引眾人議論

    美國近期有名獲得美式足球MVP的12歲少年，因超齡的外貌引起眾人議論。（圖擷取自@callme_mr.4x_ IG）

    美國近期有名獲得美式足球MVP的12歲少年，因超齡的外貌引起眾人議論。（圖擷取自@callme_mr.4x_ IG）

    2022/12/16 13:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期網上瘋傳1張「人不可貌相」的照片。日前有12歲少年參加美式足球，並拿下該場比賽最有價值球員（MVP），然而照片曝光後，這名少年蓄著超明顯的小鬍子、還在手臂上帥氣的刺青等過於「超齡」外貌與行為，引發眾人質疑與議論。

    《紐約郵報》報導，美國佛州在12月11日舉行全美少年美式足球錦標賽，最後由德州的達拉斯龍之精英學院（Dallas Dragons Elite Academy）獲得冠軍，其中該場比賽的MVP球員，則是由現年12歲的少年強生（Jeremiah Johnson）拿下。

    不過強生將自己抱著MVP獎盃的照片，分享到知名社群網站Instagram後，其超齡的外表引發了上萬網友質疑，也令不少人紛紛留言表示，「等等，12歲？太誇張了」、「12歲的鬍子比我還茂密」、「史上最難猜年齡的球員」、「等等，他怎麼可能是12歲的小屁孩？」、「我是個大學生，但我還沒有強生成熟」。

    引起質疑與議論的照片，為強生手拿MVP獎盃，並朝鏡頭露出略帶憂鬱的眼神，加上臉蓄著山羊鬍、右手臂上則有大片的黑色刺青，從氣質到外貌成熟到完全不像名「12歲少年」。但事實上，180公分高、90公斤重的強生，真實年齡真的只有12歲，甚至連他媽媽本人都出面解釋，「我家寶貝真的只有12歲，刺青是貼的，只有鬍子是真的」。

    即便強生的家長已出面澄清，但仍有不少網友要求出示強生的出生證明，以確認真實年齡的真偽。這起事件甚至引起職業美式球員好奇，美式職業足球邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的現役球員希爾（Tyreek Hill）打趣表示，「如果他真的只有12歲，那我不會讓我兒子去玩美式足球了」。

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