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    美參、眾議員提挺台法案 要求美國為中共侵台做準備

    共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio，見圖）與同黨眾議員史密斯（Chris Smith）15日提出2022年《保護台灣與國家韌性法》。（歐新社）

    共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio，見圖）與同黨眾議員史密斯（Chris Smith）15日提出2022年《保護台灣與國家韌性法》。（歐新社）

    2022/12/16 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國會議員再度提出挺台法案，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）與同黨眾議員史密斯（Chris Smith）15日提出2022年《保護台灣與國家韌性法》，並表示，如果台灣遭到中國侵略，將對美國造成毀滅性的後果。

    《美國之音》報導，盧比歐與史密斯指出，台灣若遭中國侵略，會對美國帶來毀滅性後果，但美國卻沒有制訂當侵略發生時，保護美國經濟的妥適方案，因此他們提出法案，要求美國國防部、商務部、國務院與其他聯邦機構，向國會報告說明美國對中共侵略台灣的準備與策略，以及如何預先防止中國採取報復措施。

    史密斯表示，台灣是自由與民主的堡壘，與中國領導人習近平的暴政形成鮮明對比，美國應該對未來的突發狀況做好準備，要壓制中共對台灣發動軍事侵略的能力。

    報導指出，法案內容強調要指認美國的優勢與劣勢，規劃出台灣遭侵略時，美國要對中國採取的制裁策略，要求各部會在法案生效後180天內提出報告，內容包括美國對中國依賴的產品與服務，以及美國聯邦機構採購行為對中國的依賴。

    策略方面則要求各部會首長就全面性對中國制裁策略做出說明，並達到以下目的，包括解放軍無法取得對台軍事行動的油料燃氣、彈藥等補給，以及減弱中共在戰時更替武器的能力，最後要防止中共透過第三方規避美國的制裁。

    不過報導也表示，美國國會本屆會期將於下週結束，當前正忙於綜合撥款等重要立法審議，因此《保護台灣與國家韌性法》通過兩院並送交總統簽署的機會不大。

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