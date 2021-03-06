為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國會起草跨黨派法案！ 加快維吾爾人難民申請

    美國國會議員正在起草一項跨黨派法案，加快新疆維吾爾族難民申請。（歐新社資料照）

    美國國會議員正在起草一項跨黨派法案，加快新疆維吾爾族難民申請。（歐新社資料照）

    2021/03/06 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國會議員正在起草一項跨黨派法案，加快新疆維吾爾族難民申請，這是華府首個支持在中國面臨迫害的穆斯林少數族裔移民的立法計畫。

    《路透》報導，來自佛羅里達州的2名國會議員，民主黨籍眾議員多伊奇（Ted Deutch）和共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），計畫在下週提出「維吾爾人人權保護法」，如果法案獲得通過，將使維吾爾人的申請在美國難民體系中成為「第二優先事項」。目前還不知道該法案會得到多少共和黨議員的支持，但法案的起草者說，他們相信會得到國會中希望對抗中國的溫和派共和黨議員支持。

    報導提到，將維吾爾人難民申請類別提高，申請人可以不需要聯合國的推薦，直接向美國政府提出申請難民身分，減少第3國通知中國並要求遣返中國的疑慮。該法案不僅適用於在中國的維吾爾人，在土耳其等第3國無法定居的人也符合申請資格。

    總部設在華盛頓的維吾爾人人權項目（Uighur Human Rights Project）執行主任卡納特（Omer Kanat）對這項法案表示支持，他稱維吾爾人再透過聯合國難民署（UNHCR）提出申請時「非常猶豫」。

    卡納特說，如果這些維吾爾人透過聯合國難民署申請，就必須將他們所在的國家通知政府，如果這些國家與中國關係密切，可能就會通知中國政府。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國新疆維吾爾族被迫過春節 不從者等著送「再教育」
    2021/02/11 17:01

    中國新疆維吾爾族被迫過春節 不從者等著送「再教育」
    美政府指控中國 對維族犯下種族清洗罪行
    2021/01/20 06:49

    美政府指控中國 對維族犯下種族清洗罪行

    國泰人壽蟬聯十屆保險龍鳳獎殊榮
    維族醫生遭判刑20年 美國要求中國放人
    2020/12/31 10:37

    維族醫生遭判刑20年 美國要求中國放人
    中國「再教育營」打壓新疆 美擬祭更多出口管制
    2018/10/03 10:05

    中國「再教育營」打壓新疆 美擬祭更多出口管制

    助弱勢挺醫護 富及第家電愛心做公益
    國際今日熱門
    土耳其軍方直升機墜毀釀11死2傷 中將指揮官殉職
    2021/03/05 14:53

    土耳其軍方直升機墜毀釀11死2傷 中將指揮官殉職

    媽媽都認不出來！其貌不揚飽受歧視 他下定決心花48萬整容9次
    2021/03/05 12:35

    媽媽都認不出來！其貌不揚飽受歧視 他下定決心花48萬整容9次

    拜登諷德州「尼安德塔人行徑」引論戰 白宮緩頰
    2021/03/05 11:47

    拜登諷德州「尼安德塔人行徑」引論戰 白宮緩頰

    她好意上前關心遊民 竟遭4狼強拖進帳篷集體性侵
    2021/03/05 12:31

    她好意上前關心遊民 竟遭4狼強拖進帳篷集體性侵

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播