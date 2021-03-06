美國會起草跨黨派法案！ 加快維吾爾人難民申請

美國國會議員正在起草一項跨黨派法案，加快新疆維吾爾族難民申請。（歐新社資料照）

2021/03/06 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會議員正在起草一項跨黨派法案，加快新疆維吾爾族難民申請，這是華府首個支持在中國面臨迫害的穆斯林少數族裔移民的立法計畫。

《路透》報導，來自佛羅里達州的2名國會議員，民主黨籍眾議員多伊奇（Ted Deutch）和共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），計畫在下週提出「維吾爾人人權保護法」，如果法案獲得通過，將使維吾爾人的申請在美國難民體系中成為「第二優先事項」。目前還不知道該法案會得到多少共和黨議員的支持，但法案的起草者說，他們相信會得到國會中希望對抗中國的溫和派共和黨議員支持。

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報導提到，將維吾爾人難民申請類別提高，申請人可以不需要聯合國的推薦，直接向美國政府提出申請難民身分，減少第3國通知中國並要求遣返中國的疑慮。該法案不僅適用於在中國的維吾爾人，在土耳其等第3國無法定居的人也符合申請資格。

總部設在華盛頓的維吾爾人人權項目（Uighur Human Rights Project）執行主任卡納特（Omer Kanat）對這項法案表示支持，他稱維吾爾人再透過聯合國難民署（UNHCR）提出申請時「非常猶豫」。

卡納特說，如果這些維吾爾人透過聯合國難民署申請，就必須將他們所在的國家通知政府，如果這些國家與中國關係密切，可能就會通知中國政府。

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