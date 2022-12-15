軍情動態》星國提升水下戰力！李顯龍赴德主持218SG潛艦下水儀式

星國總理李顯龍前往德國基爾（Kiel）tkMS造船廠參加「完美號」（Impeccable）與「光輝號」（Illustrious）潛艦的聯合下水儀式。（圖擷取自YouTube頻道「Prime Minister's Office, Singapore」）

2022/12/15 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡總理李顯龍13日在德國參與218SG潛艦下水儀式，並在致詞中表彰兩國的合作關係，以及對新潛艦的期盼。

根據新加坡總理辦公室新聞稿，星國總理李顯龍前往德國基爾（Kiel）tkMS造船廠參加「完美號」（Impeccable）與「光輝號」（Illustrious）潛艦的聯合下水儀式，他在致詞時表示，很榮幸曾參與新加坡海軍無敵級潛艦（Invincible-class）的下水儀式，無敵級的第一艘潛艦「無敵號」（Invincible）於2019年下水，如今有「完美號」與「光輝號」，未來還有第四艘潛艦「獨特號」（Inimitable）將問世。

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李顯龍表示，新加坡與德國是志同道合的夥伴，雙邊在各領域有密切合作，也很榮幸德國總理蕭茲能參與這次的儀式，星國與德國之間的防務關係是以國防合作協議為基礎，該協議於2005年制定，並在2018年加強合作關係，德國持續支持新加坡武裝部隊德制豹2戰車的訓練，星國則在今年接待德國巡防艦「巴伐利亞號」（FGS Bayern）與戰機。

李顯龍說，德國與新加坡在海軍上的合作穩定成長，這次下水的兩艘潛艦體現出雙邊的合作成效。

至於潛艦將帶給新加坡哪些助益，李顯龍說，星國是海洋國家，繁榮與生存高度依賴海上貨物自由進出，而潛艦則確保海上交通暢通，這次規劃四艘無敵級潛艦，更為海軍帶來現代化與先進能力。

李顯龍指出，新加坡的國防科學家與工程師與tkMS造船廠密切合作，將德國214型潛艦進行修改，以滿足新加坡的需求，進而設計出新加坡版本的218SG潛艦。例如只需要較少的船員操作，或是推進系統能適用於新加坡周遭的淺水海域，另外先進的設備能提高船員長時間海上作業的能力。

218SG潛艦水上排水量為2千公噸，潛航排水量為2千2百公噸，全長70公尺、寬6.3公尺，最高速度為水上10節、潛行15節，並能容納28名船員，推進系統方面則為「絕氣推進」（AIP）。

李顯龍說，德國與新加坡在海軍上的合作穩定成長。（圖擷取自YouTube頻道「Prime Minister's Office, Singapore」）

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