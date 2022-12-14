反制中國 非洲49國領袖抵美參加美非峰會

第2屆美非領導人峰會13日登場。（路透）

2022/12/14 22:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕來自非洲49國領袖以及非洲聯盟的代表團，13日起在華府參加為期3天的美非領袖峰會，這是美國自2014年以來首次舉辦這類峰會。儘管拜登政府試圖減少外界的猜測，認為美非峰會是由於中國在非洲日益加深的影響力而促成，但中國在這場大國際會議上，仍成為拜登拉攏非洲國家不言可喻的焦點。

拜登預計美東時間14日晚間舉行峰會晚宴，並宣布支持「非洲聯盟」加入20國集團（G20），他還將推動非洲國家成為聯合國安理會常任理事國，也將任命一名特別代表，負責落實此次峰會所討論的構想。歐巴馬政府時期的非洲事務助理國務卿卡森（Johnnie Carson），料將出任該職務。

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美國國防部長奧斯汀13日警告稱，中國和俄羅斯越來越多參與非洲事務，可能會破壞非洲的穩定，值得關注。他點名中國透過日益增長的經濟影響力，日益擴大在非洲的足跡，但所做的事並不透明，將會產生問題，他也批評俄羅斯繼續向非洲兜售廉價武器及部署僱傭兵。

美國國務卿布林肯則強調，主辦美非領導人峰會，「不是為了要與其他國家競爭，不是要求我們的朋友和夥伴們必須選邊站」；此前，白宮發言人也表示，這次峰會是為了非洲人而開的，與中國無關。

在前一天記者會上，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）強調，她希望改善美國對非洲大陸的貿易優惠計畫；白宮國家安全顧問蘇利文則宣布，美國承諾未來3年向非洲提550億美元（約台幣1.67兆元），涉及經濟、衛生和安全等領域，以因個時代核心挑戰。他強調，提供這筆錢不以非洲國家必須譴責俄羅斯侵略烏克蘭為條件。俄侵烏後不久，17個非洲國家3月份在聯大譴責俄國的表決中棄權。

《路透》分析，受到中國在安全方面的野心以及貿易、投資、放貸等動作影響，美國在非洲的利益備受挑戰，希望藉這次峰會再次推動強化與非洲各國關係，但美國官員仍不願將此次峰會定位成爭奪影響力之戰。基於部分非洲領袖要求 美國發揮更多領導力量，華府當局淡化了對北京當局在放貸及基礎建設計畫的批評。

但五角大廈承認，中國加強在非洲設立軍事基地並與非洲經濟關係更加緊密，都加深了美國的安全憂慮，限制了美軍與非洲國家的合作。美方官員表示，雖然美國不能也不會告訴非洲國家遠離中國，但會明確表示允許中國興建軍事基地和使用中國電訊系統，將傷害他們與美國的軍事關係。

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