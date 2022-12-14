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    疫情大爆炸！官方通報數字卻不升反降 中國衛健委這樣解釋

    針對放寬防疫措施後通報數字不升反降，中國國家衛健委有一套自己的說法。（路透）

    針對放寬防疫措施後通報數字不升反降，中國國家衛健委有一套自己的說法。（路透）

    2022/12/14 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日突放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，疫情大爆炸。疑似不想讓新增確診數「太難看」，今天（14日）中國國家衛生健康委員會宣布，今起不再公布無症狀確診者的數據，引發外界熱議。

    綜合中媒報導，中國近2年來堅持的嚴格清零政策引爆民怨，隨著「白紙革命」延燒，中國只好宣布放寬防疫舉措。雖然乍看以為中國人民終於能回歸「正常生活」，但因為過去中國疫苗施打效率不彰，加上忽略過渡期突然宣布解封、缺乏適宜配套措施，中國近期疫情急遽升溫，連日來多個地區的醫療院所爆滿，病歿數也增加。

    即便如此，中國官方每日公布的新增確診數、病歿數不升反降，與民眾親眼所見的現狀大相逕庭，引發各界批評質疑，連中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進都跳出來直言官方數字「明顯失真」。

    對此，中國衛健委今天解釋稱，近日國家公布的疫情數據之所以與群眾感知的狀況不一樣，是因為「防控措施進一步『調整優化』後，不再按行政區域開展全員核酸檢測，除重點人群、重點場所外，其他人員以『願檢盡檢』為主，全國核酸篩查人數總量下降，醫療機構報告感染者數據也相應減少。」

    衛健委還聲稱，無症狀感染者、輕症患者及疑似病例，尤其是自行在家快篩者，因為無須去醫療院所就診，相關信息無法納入醫療機構填報數據中，也因為「難以準確掌握無症狀感染者的實際數量」，政府決定14日起不再公佈無症狀感染者數據。

    事實上，一直以來將「中國特色」掛在嘴邊的中國，過去連通報疫情數字也秉持「中國特色」，刻意將「確診病例」和「無症狀感染者」分開計算，外界還需自行加總。這次中方直接選擇忽略黑數，未來恐怕更難得知中國疫情真實數字。

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