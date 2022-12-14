歐洲議會最大規模貪腐案！涉收受卡達賄賂 副議長凱莉被撤職

歐洲議會本週二發布聲明表示，取消凱莉（見圖）歐洲議會副議長的資格。（法新社）

2022/12/14 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕希臘籍歐洲議會副議長凱莉（Eva Kaili）等4人近日被指控涉嫌收受卡達賄賂替中東國家美化形象，被認為是歐洲議會數十年以來最大規模的貪腐案件之一，比利時檢警在嫌犯住處查獲150萬歐元（約新台幣4800萬元）後起訴4人，其中包含凱莉，對此歐洲議會本週二發布聲明表示，拔除凱莉歐洲副議長資格。

綜合外媒報導，歐洲議會13日發布聲明，歐洲副議長共有14名，經過全體成員投票表決，結果以625票支持、1票反對、2票棄權的結果，宣布取消凱莉的副議長資格。

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目前凱莉在歐洲議會的辦公室已經封鎖，同時遭歐洲議會的社會主義者和民主人士進步聯盟黨團（S&D）、泛希臘社會運動黨（PASOK）等開除，而凱莉、她的丈夫與在希臘的親屬等資產也被希臘政府凍結。

據知，凱莉於11月世足開打之前，曾與卡達勞工部長馬利（Ali bin Samikh Al Marri）會面，並表示她相信對阿拉伯人而言，世足賽將是推行政治轉型和改革的重要工具，隨後在歐洲議會也對卡達近期的勞工改革表達支持，然而該國主辦世界盃後，不時傳出外籍移工遭受剝削、多元性別族群等人權爭議。

與此同時，凱莉的律師迪米特拉科普洛斯（Michalis Dimitrakopoulos）接受希臘電視台受訪指出，「凱莉是無辜的，她與來自卡達的賄賂無關。」而面對比利時檢調在凱莉住所找到大筆賄款現金一事，迪米特拉科普洛斯卻說「我不會證實或否認在她家發現大量現金的事實。」

據知情人士透露，除了凱莉以外，另外3名被告，分別為前歐洲議會議員潘澤里（Pier Antonio Panzeri）、前議會助理，同時為凱莉的丈夫喬治（Francesco Giorgi）、人權運動組織秘書長塔拉曼卡（Niccolò Figa-Talamanca），目前3位尚未給予公開回應。

比利時檢察官表示，他們在4個多月前就開始懷疑某個海灣國家試圖在布魯塞爾行賄，雖未公開點名，但某位案情相關人士明確指出即為卡達。比利時警方經搜查布魯塞爾多棟建築，包括議會辦公室和19個住所，共查獲150萬歐元，部分藏在飯店房間的1個行李箱中，目前已知被逮4名嫌犯涉嫌參與犯罪組織、貪污、洗錢等罪名，預計當地時間14日出席審前法庭。

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