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    印中邊界再爆衝突 印國防部召開緊急會議

    中印在達旺（Tawang）地區再爆發衝突。（法新社檔案照）

    中印在達旺（Tawang）地區再爆發衝突。（法新社檔案照）

    2022/12/13 17:46

    〔中央社〕印中邊界9日發生最新衝突，中方士兵約300人跨越邊界，迫使印度方作出回應。印度國防部正為此召開緊急會議，今天稍晚將作說明。

    根據印度新聞信託社（PTI）報導，衝突發生在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區，據報中方士兵持帶刺的棍棒，試圖越高1萬7000英呎的山嶺，拔除印度軍方哨站，印方成功制止。

    印度方至少6人受傷，中方也有人掛彩，但無人死亡，雙方目前已解除對峙。

    另方面，NDTV電視台也報導，近來印方監測到中國軍機在邊界活動頻繁，已升空攔截或監控2至3次。

    截稿時，印度外交部暫無相關聲明，國防部正召開高層軍官會議，會後將對外說明。

    這是2020年6月印中士兵在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生鬥毆後，再次發生流血衝突。當時，印方有20名士兵喪生，中國則未公布完整數字，此後兩國加強邊界兵力部署，關係陷入緊繃。

    今年7月，中國與印度在一場軍長級軍事對話中，同意在邊界第15巡邏點（PP-15）「脫離對峙」，之後於9月在上海合作組織（SCO）高峰會召開前依約撤軍。

    上合組織是由中國發起，印度現已接任上合組織輪值主席，印中關係會有何變化已引起印方學者關注。

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