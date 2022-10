2022/10/14 21:59

〔即時新聞/綜合報導〕英國唐寧街10號今(14)日宣布,前外交大臣杭特(Jeremy Hunt)將接替被解職的夸騰(Kwasi Kwarteng),成為新一任英國財政大臣。

唐寧街10號適才在推特(Twitter)上宣布,杭特被任命為財政大臣,另外愛格(Edward Argar)將接任財政部首席秘書,菲利普(Chris Philp)則成為內閣辦公室部長。

在英國前首相強森(Boris Johnson)宣布辭去保守黨黨魁後,杭特曾出面競選黨魁,但因沒有爭取到足夠支持者而中途退出,並轉而支持前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)。

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG