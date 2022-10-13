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    英相特拉斯面臨新困境 黨內部分議員醞釀逼宮

    英國保守黨內部一位知名人士透露，黨內部分議員正醞釀逼宮首相特拉斯。（法新社）

    英國保守黨內部一位知名人士透露，黨內部分議員正醞釀逼宮首相特拉斯。（法新社）

    2022/10/13 23:54

    〔中央社〕四面楚歌的英國首相特拉斯（Liz Truss）正面臨新的困境。保守黨內部一位知名人士透露，黨內部分議員正醞釀支持曾與她競爭相位的2名對手，取代她的位置。

    《法新社》報導，前議員兼政治部落格「保守黨之家」（ConservativeHome）編輯古德曼（Paul Goodman）告訴英國廣播公司（BBC）：「各式各樣的人都在談論各種可能性，因為保守黨後排議員正四處尋找可替代（財政大臣）夸騰（Kwasi Kwarteng）、甚至是（首相）特拉斯的人選。」

    古德曼指出，特拉斯就任首相不到40天，「各式各樣的名字都被拋出」，以取代這個陷入困境的領導人。

    球線上民調業者「輿觀」（YouGov）9月30日公布的民調顯示，保守黨的支持率已落後工黨達33個百分點。這讓保守黨議員相當震驚。

    這項民調是工黨自前首相布萊爾（Tony Blair）1998年初就任後，再次取得如此大幅度的領先。

    古德曼說，黨內熱烈討論的人選包括在黨魁之爭中被特拉斯擊敗的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt），「甚至還包括（7月甫卸任的前首相）強森（Boris Johnson）」。

    特拉斯昨天告訴國會議員，她「絕對」會致力維持當前的支出。

    但由於匯率、債券和其他市場都被小額預算案中減稅計畫的額外貸款嚇到，人們越來越擔心特拉斯削減政府部門預算，回到10年前不受歡迎的撙節政策。

    特拉斯是保守黨7年內的第4任首相。前首相強森政府因一系列醜聞引發抗議，強森本人今年7月被迫辭職。

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