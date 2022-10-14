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    烏克蘭全面反攻！官方統計：過去1個月收復600多處失地

    烏克蘭官方表示，過去一個月從原本俄軍占領地區中，收復600多處失地。（美聯社）

    烏克蘭官方表示，過去一個月從原本俄軍占領地區中，收復600多處失地。（美聯社）

    2022/10/14 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方近期頻傳捷報，官方表示在過去一個月從原本俄軍占領地區中，收復600多處失地，其中有502處失地位於哈爾科夫（Kharkov），而重要戰略地區赫爾松州（Kherson）有75處失地。

    據《路透》報導，烏克蘭「臨時佔領區重新融合部（Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories）13日表示，烏克蘭武裝部隊過去1個月以來，從俄羅斯手中收復超過600處失地，其中有502處位於哈爾科夫（Kharkov）地區，重要戰略地區赫爾松州（Kherson）有75處。烏東頓內茨克州（Donetsk）有43處、盧甘斯克（Luhansk）有7處。官方聲明中指出，「被收復的烏克蘭國土面積明顯增加。」

    報導稱，烏克蘭從8月下旬迅速反攻後，俄羅斯總統普廷也透過舉行公投與簽署法令，使烏東4個州成為俄羅斯領土的一部分。與此同時，烏俄雙方仍持續在東部前線交戰，俄軍自10日起更連續對烏國多個城市或地區發動空襲，烏軍也呼籲西方國家，必須提供更多武器援助以抗俄。

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