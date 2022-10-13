避免全球大戰！若普廷用核武 馬克宏：法國不會以核武回應

法國總統馬克宏12日接受法國電視二台訪問，背景螢幕上投放烏國總統澤倫斯基與俄國總統普廷的影像。（法新社）

2022/10/13 19:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷和多名政府高層多次威脅使用核武，升高烏俄戰爭局勢，不過，法國總統馬克宏12日表示，若俄羅斯戰術性針對烏克蘭部署核武，法國不會以核武回應，避免「全球大戰」。

《彭博》和中東的《國家報（The National）》報導，馬克宏12日晚間接受法國公共電視台《法國電視二台（France 2）》現場訪問，談到俄羅斯的核武威脅，他說，「我們的原則是基於國家基本利益，有明確定義，完全不會受到例如，若烏克蘭發生核彈攻擊的情況影響。」

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報導說，這是馬克宏首次就烏克蘭問題，細部談到法國的核嚇阻原則，不過，他說此事不適合談太深入。他說，法國會援助烏克蘭防空系統，協助抵禦俄國的空襲，並且正在安排提供6具「凱薩」（CAESAR）自走砲。

目前為止，包括美國、英國在內的評估，都認為普廷尚無採取行動要動用核武的跡象。

馬克宏在訪問中說道，他的用意是要避免「全球大戰」。他說，過去幾天俄羅斯針對烏克蘭平民、基礎設施的攻擊，已使烏俄戰爭進入「空前階段」，這些攻擊意在「瓦解、粉碎烏克蘭的抵抗」。

他說，普廷必須「回到談判桌」，討論烏克蘭和平，他也認為，基輔政府遲早有必要與普廷談判。「今天，首先最重要的是，普廷必須停止這場戰爭，尊重烏克蘭領土完整，並且回到談判桌」；被問到會不會支持烏克蘭發動攻擊奪回克里米亞？馬克宏沒有直接回答，只說「隨著衝突發展，在某個時間點」，俄羅斯和烏克蘭「將得回到談判桌」；問題在於戰爭的目標是否只能以軍事手段達到，不過，「要由烏克蘭人來決定」這些目標是什麼。

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