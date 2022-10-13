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    慟！烏頂尖兒童癌症醫師被俄軍炸死 生前挽救許多孩童性命

    萊昂蒂耶娃生前是烏克蘭頂尖的兒童癌症外科醫師與腫瘤學家。（圖擷取自臉書）

    萊昂蒂耶娃生前是烏克蘭頂尖的兒童癌症外科醫師與腫瘤學家。（圖擷取自臉書）

    2022/10/13 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍近日對烏克蘭多處城市的基礎設施狂轟濫炸，造成許多無辜的民眾死傷，烏克蘭有名兒童癌症外科醫師在上班途中被俄軍飛彈炸死，她的離去讓烏克蘭各界人士感到非常哀傷與憤怒。

    綜合外媒報導，萊昂蒂耶娃（Oksana Leontyeva）是烏克蘭頂尖的兒童癌症外科醫師與腫瘤學家，在過去11年間她在基輔的奧馬迪特兒童醫院（Okhmatdyt Children's Hospital）做了許多骨髓移植手術，拯救了許多罹患血癌的兒童，她在10日送完兒子去托兒所後，在趕往醫院的途中遭俄羅斯飛彈擊中當場死亡，而她的孩子也成為了孤兒。

    她任職的奧馬迪特兒童醫院表示「萊昂蒂耶娃是位真正的專業人士，戰爭之前救了許多罹患血癌的兒童，戰爭期間，她做的事情也一直都沒有變，治療因為戰爭而傷痕累累的孩童，她的死亡是烏克蘭的重大損失。」

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）對萊昂蒂耶娃的死訊向家屬表達哀悼，並表示萊昂蒂耶娃死亡是給西方各國的警示，疾呼「恕我直言，我們現在沒有時間來表示哀悼、憤慨和擔憂，我們需要武器、防空飛彈系統、更多的制裁和完全孤立俄羅斯這個恐怖主義國家。」

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