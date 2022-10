罕見俄烏「空戰」！無人機半空狹路相逢 俄方挑釁卻自撞摔毀

2022/10/13 23:42

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭再度白熱化,近日首次紀錄到烏克蘭與俄羅斯的無人機「空戰」畫面,俄方的無人機發起挑釁,竟然硬碰硬一頭撞過來,結果卻出糗,自己撞壞摔落,畫面流出,引發網路熱議。

致力於籌募烏軍資金的烏國知名主持人普里特拉(Serhiy Prytula),13日透過推特分享一段罕見的無人機「空戰」片段。從這段以烏國Mavic無人機視角拍攝的畫面可以看到,烏俄雙方的無人機狹路相逢,只見俄方採用疑似中國大疆出品的無人機發起挑釁,竟一頭撞上來想撞翻烏克蘭的無人機,可能因為烏軍的機體較大、完全不受影響,反倒是俄方無人機撞壞,螺旋槳毀損、自行墜落。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛表示「好糗!又一個笑話」、「這很可能是世界上第一個空對空無人機戰鬥畫面」、「下次要在無人機上裝刺刀了」、「這叫不自量力」。

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

Pls support our Armed Forces: https://t.co/nw19NpRIN6 pic.twitter.com/2vaCBQINQK