罕見俄烏「空戰」！無人機半空狹路相逢 俄方挑釁卻自撞摔毀

一段烏俄無人機對撞「空戰」的罕見畫面在網路上瘋傳。（圖翻攝自推特）

2022/10/13 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭再度白熱化，近日首次紀錄到烏克蘭與俄羅斯的無人機「空戰」畫面，俄方的無人機發起挑釁，竟然硬碰硬一頭撞過來，結果卻出糗，自己撞壞摔落，畫面流出，引發網路熱議。

致力於籌募烏軍資金的烏國知名主持人普里特拉（Serhiy Prytula），13日透過推特分享一段罕見的無人機「空戰」片段。從這段以烏國Mavic無人機視角拍攝的畫面可以看到，烏俄雙方的無人機狹路相逢，只見俄方採用疑似中國大疆出品的無人機發起挑釁，竟一頭撞上來想撞翻烏克蘭的無人機，可能因為烏軍的機體較大、完全不受影響，反倒是俄方無人機撞壞，螺旋槳毀損、自行墜落。

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網友紛紛表示「好糗！又一個笑話」、「這很可能是世界上第一個空對空無人機戰鬥畫面」、「下次要在無人機上裝刺刀了」、「這叫不自量力」。

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

Pls support our Armed Forces: https://t.co/nw19NpRIN6 pic.twitter.com/2vaCBQINQK — Serhiy Prytula （@serhiyprytula） October 13, 2022

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