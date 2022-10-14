曾發不自殺聲明！甘肅商人具名檢舉高官賣官鬻爵 9/21仍「自殺亡」

蔡雲峰在9月18日以「蔡雲峰用生命舉報」微博帳號發布檢舉文，並透過手持證件錄影的方式，具名檢舉甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠、其妻林明宇和幾十名高官貪瀆，曝光自己當甘肅公安系統賣官掮客的細節。（翻攝微博）

2022/10/14 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅商人蔡雲峰「用生命舉報」的關鍵字在今日稍早短暫進入微博熱搜，引發中國網友注意；此人在9月18日透過社群媒體具名檢舉於甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠夫妻等幾十名高官貪瀆、買官賣官。此前他曾發表不自殺聲明，當月21日卻傳「自殺」身亡，案件起人疑竇。

綜合《自由亞洲電台》、《財新》等中文媒體與網友備份，蔡雲峰在9月18日以「蔡雲峰用生命舉報」微博帳號發布檢舉文，並透過手持證件錄影的方式，具名檢舉甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠、其妻林明宇和幾十名高官貪瀆，曝光自己當甘肅公安系統賣官掮客的細節，以「生命」證實所言不虛，為他親身經歷。這份檢舉文長逾2萬字，印刷後高達30多頁。

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蔡雲峰原在甘肅嘉峪關從事酒店業，檢舉文中自陳，他與姚遠夫妻相識2、30年，過從較密。他提到姚遠買官行賄一事，蔡雲峰指，自己知道3件。第1件事，是2000年姚遠打算升副廳長，「（姚遠）在我那兒分3次拿了20萬（人民幣，以下貨幣單位皆同）。他說10萬塊錢給了時任廳長蔚振忠，另外10萬怎麼打點的他沒細說，然後2001年升了副廳長」。

「第2件事是升正廳的時候」，蔡雲峰指，「他（姚遠）跟我說送給時任省委書記陸浩現金30萬和一件古董，這件事秘書武文剛司機範保中都知道，後來武文剛還和我又說過這件事，當時林偉（省廳相關人士）也在場」。

第3件事則是姚遠幫女婿程華「安排工作」，蔡雲峰表示，程華能力差，晉升無望，姚遠找了時任北京市公安局長傅政華幫忙，「把程華安排在北京市公安局公交分局」；「具體拿多少錢姚遠沒說」，不過在事後一次宴席上，林明宇把手鐲送給傅政華的老婆，「她很心疼，說額外又搭了3個鐲子，然後就是罵程華。林明宇常帶3個鐲子，1個大純金的，1個高級和田玉的，1個高級翡翠的」。

檢舉姚遠夫婦買官貪瀆之餘，他也暴露2人私生活混亂；蔡雲峰表示，2人婚後一直不孕，林明宇疑似幫姚遠戴綠帽後懷孕，以身孕要脅姚遠不能離婚，生下女兒血型可知真相，另外，姚遠還趁職權之便，睡過不少公安局女民警，「林明宇說在嘉峪關時，公安局稍有姿色的女民警都和姚遠有關係」，還有女民警因此懷孕，被姚遠用錢打發。

蔡雲峰也揭露這對夫妻斂財、賣官手段，文中又指24名官員涉案，姚遠夫婦賣官主要集中在其分管的公安消防及全省公安局。在具名檢舉之前，蔡雲峰於7月28日透過「蔡雲峰用生命舉報」微博帳號預告自己將以參予者、見證者身份發布檢舉，「內容勁爆絕對真實」，想藉眾人之力扳倒貪官，「如果我突然死亡不是自殺，不要相信他們的結論，希望大家能關注此事」。

9月20日，蔡雲峰被中國警方敲門後失聯，甘肅警界人事地震，對外則保持沉默，參與調查的中國記者都被施壓禁聲，蔡雲峰微博帳號內容在9月21日被全數淨空，手機號碼被註銷；中媒《財新》今日發布報導稱，多個可信來源證實，蔡雲峰已於9月21日凌晨「自殺身亡」。

無論中國官方如何掩蓋，今日報導曝光，瞬間引起中國輿論關注，微博官方急撤熱搜，但中國網友從各處蛛絲馬跡扒出蔡雲峰生前檢舉相關內容跡證，感嘆自己怎麼「今天才看到」，有不少網友轉發，不買帳「自殺身亡」說法，要求真相。

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蔡雲峰微博帳號貼文全部被官方清空，但閱覽紀錄露出馬腳。（翻攝微博）

蔡雲峰不自殺聲明與檢舉預告。（翻攝微博）

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