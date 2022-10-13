為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國軍艦近5年進出韓國管轄海域逾千次 逼近領海

    韓國國會議員公開國防情報本部等單位提供資料指出，韓方去年掌握到中國軍艦進入韓國管轄海域多達260幾次，今年至8月底為止也有170多次。圖為中國航艦遼寧號。（法新社檔案照）

    韓國國會議員公開國防情報本部等單位提供資料指出，韓方去年掌握到中國軍艦進入韓國管轄海域多達260幾次，今年至8月底為止也有170多次。圖為中國航艦遼寧號。（法新社檔案照）

    2022/10/13 20:46

    〔中央社〕韓國國會資料顯示，中國軍艦在過去5年來進出韓國管轄海域1000多次，足跡遍及東、南、西海，且航空母艦在韓國管轄海域活動次數增加，距離韓國領海距離也逐漸縮短。

    根據《韓聯社》及《KBS電視台》等韓媒報導，韓國國會國防委員會國民力量議員林炳憲12日公開國防情報本部等單位提供資料指出，韓方去年掌握到中國軍艦進入韓國管轄海域多達260幾次，今年至8月底為止也有170多次。

    加計2018到2020年間數據，中國軍艦近5年內共進入韓國管轄海域超過1160次。觀察今年活動地區，以南海110多次為最大宗，其次為西海50多次及東海10多次，實際上對朝鮮半島的包圍壓力加劇。

    值得注意的是，中國航空母艦在2018、2019年各進入韓國管轄海域一次，在據韓國領海260公里以外的海域活動；2020年增至2次，與韓國領海距離縮短至190公里；2021年活動1次，距離縮到100公里；今年上半年則已發現3次中國航空母艦活動，距離韓國領海約130至200公里。

    韓國軍方一般利用船艦或飛機追蹤中國軍艦動態，可能透過雙邊熱線預防突發衝突。韓國國防部近期在國會答詢中就相關問題表示，正就中國軍艦進入韓國管轄海域的距離、次數，相應強化應對措施。

    林炳憲指出，美中紛爭、中國與日本及台灣的領土紛爭日趨嚴重，韓國也應該部署中型航空母艦及可搭載長距離彈道飛彈的航艦，擴充自身海域防衛能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本防衛大臣：北韓或已取得飛彈搭載核彈頭技術
    2022/10/13 17:24

    日本防衛大臣：北韓或已取得飛彈搭載核彈頭技術
    半導體關鍵技術恐外流 民團示警：禁止先進製程赴中國投資
    2022/10/13 14:52

    半導體關鍵技術恐外流 民團示警：禁止先進製程赴中國投資

    14期公園私校為鄰 商圈機能豐沛
    調查：南韓政府近6成高官有炒股 最青睞三星電子
    2022/10/13 13:05

    調查：南韓政府近6成高官有炒股 最青睞三星電子
    共同社：日本擬在安保戰略載明不容改變台海現狀
    2022/10/13 12:22

    共同社：日本擬在安保戰略載明不容改變台海現狀

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    南韓是否需要重新部署戰術核武？ 尹錫悅：不便對此公開表態
    2022/10/11 13:23

    南韓是否需要重新部署戰術核武？ 尹錫悅：不便對此公開表態
    北韓若第7次核試 南韓考慮廢除「平壤共同宣言」
    2022/10/08 05:45

    北韓若第7次核試 南韓考慮廢除「平壤共同宣言」
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播