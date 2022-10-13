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    歐盟外交首長警告普廷：若動用核武將遭「徹底毀滅」

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（路透檔案照）

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（路透檔案照）

    2022/10/13 23:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）13日警告俄羅斯，如果俄國總統普廷對烏克蘭使用核武，俄國的軍隊將被西方的軍事回應「徹底毀滅」。

    波瑞爾13日向歐盟對外事務部（EEAS）舉辦的「歐洲外交學院」計畫發表談話，談到烏俄戰爭和俄羅斯的威脅，表示俄國威脅使用核武，「普廷說他不是在虛張聲勢。嗯，他承擔不起虛張聲勢，有一點得說清楚的是，支持烏克蘭的人以及歐盟和歐盟成員國，和美國、北大西洋公約組織（NATO）也不是在虛張聲勢」，「任何針對烏克蘭的核武攻擊，都將帶來回應，不是核武回應，而是軍事上的強而有力回應，強大到俄羅斯軍隊會被徹底毀滅」。

    普廷日前在準備併吞烏克蘭4個佔領區之際，毫不掩飾地威脅使用核武，升高國際對莫斯科可能在烏克蘭動用戰術核武的擔心。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）已多次警告，若俄國發動核武攻擊，將面臨嚴厲後果，北約會有堅定且一致的回應。

    波瑞爾在13日這場談話中說，後冷戰時代已經隨著俄羅斯侵略烏克蘭而結束，現在正處於一個新世界的「誕生時刻」，因為烏俄戰爭正改變許多事，包括歐盟；他說，歐盟得展現團結、力量和決心，也需要持續支持烏克蘭，並在可能的時候尋求外交解決方案。

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