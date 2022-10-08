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    傳俄國準備「使用核武」做戰！澤倫斯基：用了就再也沒回頭路

    日前俄羅斯總統普廷揚言可能在戰爭中動用核武，烏克蘭總統澤倫斯基則對此表示，「他們一旦用了就沒再也沒有回頭路」。（法新社）

    日前俄羅斯總統普廷揚言可能在戰爭中動用核武，烏克蘭總統澤倫斯基則對此表示，「他們一旦用了就沒再也沒有回頭路」。（法新社）

    2022/10/08 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭已逾半年，日前俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揚言可能在戰爭中動用核武，引發各國的擔憂，對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在受訪時則表示，「他們一旦用了就沒再也回頭路」。

    《BBC》報導，澤倫斯基7日時接受採訪提到，「莫斯科當局已經開始讓整個社會為使用核武做好準備」，不過他也提到不確定俄羅斯是否真的已「做好準備」，也不相信俄國有能力使用，但仍無法排除一切可能性，「我認為即使只是談論到它（核武）都是很危險的」。

    澤倫斯基還說，「使用核武所帶來的風險，並非像一些專家說的那麼具體，因為俄羅斯人也明白，他們一旦使用核武後就再也沒有回頭路了，不僅將會影響他們國家的歷史，還有他們自己的人格」。

    澤倫斯基在6日參加澳洲智庫舉辦的活動時曾提到，「北約應預防性『先發制人打擊』（Preemptive strikes）俄羅斯，來嚇阻普廷使用核武繪發生的後果」，這段發言引起俄方大肆批判，克里姆林宮發聲譴責澤倫斯基是在試圖號召「一場世界大戰」，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）甚至因此稱，「這正好證明我們在烏克蘭發動特別軍事行動，果然是正確之舉」。

    對此，澤倫斯基則是在BBC訪談中澄清，當時他使用的烏克蘭文字彙翻譯被誤解，並解釋自己想表達真正的意思，「你必須使用（Preventive Kicks），而不是打擊，我們並不是恐怖分子，不會去侵略他國領土」，同時澤倫斯基也對俄方的批判反擊，「從這個翻譯失誤的事件可看出，這些俄羅斯人都在按自己的方式做事，這對他們是多麼有用，而且還開始在其他方向進行重新翻譯」。

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