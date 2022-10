馬斯克否認與普廷談烏國割地 歐亞集團再爆：他知道克宮紅線

2022/10/12 23:37

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克11日遭媒體引述政治風險顧問公司「歐亞集團」總裁布雷默(Ian Bremmer)說法,揭露他先與俄羅斯總統普廷談過,包括可能使用核武的情況,之後才提出建議烏克蘭割地換取和平的和平方案。馬斯克否認這篇報導後,布雷默再發推文披露,馬斯克還曾告訴他「克里姆林宮的紅線在哪」。

美國新聞網站《Vice News》11日率先披露,布雷默在給歐亞集團訂閱戶的時事通訊中指出兩週前與馬斯克交談時,馬斯克說「普廷(在一次與他直接談話中說)準備談判」,但前提是克里米亞維持歸俄羅斯所有,烏克蘭永久中立並承認盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松和札波羅熱併入俄羅斯,普廷告訴馬斯克這些是會達到的戰爭目標,「無論用什麼方法」,包括若烏國奪回克里米亞的話,可能動用核武。布雷默在時事通訊中說,馬斯克告訴他「需要盡一切努力避免這種情況」。

請繼續往下閱讀...

這篇報導遭馬斯克駁斥「不是事實」,他發推文回應「我只與普廷交談過一次,是在18個月前,談的事情是太空」。

在馬斯克否認後,布雷默11日深夜再發一連串推文反擊,推文指出,「馬斯克告訴我,他直接與普廷和克里姆林宮談過烏克蘭的事情,他還告訴我克里姆林宮的紅線在哪」。

布雷默說,他撰寫時事通訊談地緣政治有24年了,「誠實地撰寫,不帶害怕或偏私,本週的新一期通訊也一樣」,「我仰慕馬斯克已久,他是個獨特且改變世界的企業家,這我之前已經公開說過。但是他不是地緣政治專家」。

馬斯克在布雷默這一連串新推文下簡短回覆:「沒有人應該信任布雷默」。

馬斯克上週提出「烏俄和平方案」,當中內容反映出俄國一再提出的要求,包括烏國軍事中立,承認克里米亞是俄國正式領土等。

不僅布雷默爆料,美國有線電視新聞網(CNN)11日引述3名消息人士說法,指馬斯克日前參加亞斯本意見論壇時,曾談到類似前述的和平方案,一名消息人士說,馬斯克說道「在我看來,和平會是:承認克里米亞是俄國的,讓盧甘斯克和頓內茨克獨立、準獨立共和國,並且不要像之前那樣,封鎖對克里米亞的供水,俄羅斯會接受這些條件。」另一名消息人士說,根據馬斯克提出的構想,顯然他曾與「克里姆林宮聯繫」,第三名消息人士說,馬斯克曾在9月底暗示他的和平方案提議受到克宮的支持。

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were.